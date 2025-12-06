UNGRD mantiene alerta naranja en el volcán Puracé: se siguen registrando emisiones de ceniza

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo reafirmó este sábado, 6 de diciembre, el estado de alerta en el volcán Puracé. Hoy, se cumplen 7 días desde que la entidad pasó de registrar alerta amarilla a naranja, tras identificarse cambios importantes en la actividad sísmica,

Según informó el Servicio Geológico Colombiano, durante las últimas 24 horas, se han registrado 6 emisiones de ceniza en el volcán. Una de ellas, alcanzó los 700 metros de altura, lo que llevó a la activación de una alerta en la Aerocivil.

¿Cuál es el estado actual del volcán Puracé?

De acuerdo con el último reporte, aunque se mantiene en alerta naranja, su actividad puede subir o bajar por momentos. Si bien representaría una aparente calma, la entidad señala que esto no significa que el volcán haya vuelto a la normalidad.

Los equipos técnicos de la UNGRD siguen en el terreno, acompañando a las autoridades y dirigentes del municipio de Puracé, para lograr identificar zonas de mayor amenaza en el área de operación 1 para priorizar las evacuaciones.