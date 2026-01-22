El santandereano Martín Ravelo asume la presidencia de la Unión Sindical Obrera de Colombia

Bucaramanga

Con una trayectoria de 28 años en Ecopetrol y dos décadas de liderazgo sindical, el barranqueño Martín Ravelo, de 49 años, asumió la presidencia de la Unión Sindical Obrera (USO), uno de los sindicatos más influyentes del país.

Desde este nuevo cargo, aseguró que su principal reto será continuar el legado de defensa de la industria petrolera y del carácter público de Ecopetrol. Ravelo, destacó la importancia histórica de la llegada de César Loza a la junta directiva de Ecopetrol como representante de los trabajadores, hecho que calificó como “un logro sin precedentes” para el movimiento sindical.

“Por primera vez en la historia de Ecopetrol tenemos voz y voto en el órgano donde se toman las decisiones más incidentes para nuestra empresa”, afirmó el dirigente sindical, resaltando el respaldo del gobierno nacional y la acogida que tuvo esta iniciativa en la opinión pública.

En materia energética, el presidente de la USO reiteró la posición del sindicato frente al fracking, señalando que la organización le apuesta al desarrollo de pilotos científicos y técnicos que permitan determinar con rigor los impactos reales de esta tecnología. “Solo a través de esos pilotos vamos a conocer el real impacto de lo que es el desarrollo de esa tecnología para la exploración y la explotación de los hidrocarburos”, sostuvo Martín Ravelo, recordando experiencias internacionales como las de Estados Unidos y Argentina.

Sobre el panorama político, indicó que, de manera institucional, la USO aún no ha definido una postura electoral para las próximas elecciones legislativas y presidenciales.

Sin embargo, fue enfático en señalar que “el respaldo del sindicato será para quienes promuevan la seguridad y soberanía energética, el fortalecimiento del negocio tradicional de Ecopetrol y una transición energética responsable y justa, que tenga en cuenta a los trabajadores y a las regiones productoras del país”, concluyó.

