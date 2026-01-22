Del Chocó a Boyacá: integrante del Clan del Golfo se entregó voluntariamente en Chiquinquirá

Un integrante del Clan del Golfo se sometió voluntariamente a la justicia en el municipio de Chiquinquirá, en el occidente de Boyacá, como resultado de las operaciones militares adelantadas por el Ejército Nacional en el marco del Plan Ayacucho Plus.

En #Chiquinquirá, un integrante del Clan del Golfo se sometió voluntariamente a la justicia en el marco del Plan Ayacucho Plus. Tropas de la Primera Brigada del @COL_EJERCITO recibieron al hombre, quien afirmó haber pertenecido por 4 años a esa estructura criminal. pic.twitter.com/IcW7UOtly0 — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) January 21, 2026

El coronel Eddy Raúl Cardona, comandante de la Primera Brigada del Ejército, explicó que el individuo manifestó haber pertenecido durante cuatro años a una subestructura criminal que opera en el departamento del Chocó. «...Este sujeto cumplía funciones como encargado de las comunicaciones dentro de la organización...», señaló.

El oficial aclaró que la entrega no implica presencia estructural del grupo armado en Boyacá. «...El individuo desertó en el Chocó y transitó hasta Boyacá para realizar su sometimiento voluntario...», indicó Cardona.

Durante el procedimiento, las tropas garantizaron la integridad y los derechos del desmovilizado, quien ahora aportará información relevante para las investigaciones en curso.

El Ejército reiteró el llamado a otros integrantes de grupos armados ilegales para que abandonen la ilegalidad y se acojan a los programas de sometimiento del Estado.