Comunidades indígenas del Cauca se declararon en minga y anunciaron movilizaciones

La guardia indígena inició la búsqueda, que se amplió al nivel regional. Crédito: Consejo regional Indígena del Cauca, Cric.

Popayán, Cauca

Las comunidades indígenas del departamento del Cauca confirmaron una movilización a partir del próximo 26 de enero, con el fin de exigir respuestas del Gobierno Nacional frente a la crisis del sistema de salud indígena y soluciones en educación, vivienda y acceso a tierras.

El anuncio fue hecho por el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, que confirmó que la jornada de movilización tendrá como punto principal de concentración el sector de El Pital, en el municipio de Caldono, norte del Cauca.

La decisión fue adoptada tras una junta directiva realizada en Popayán, en la que participaron 138 autoridades indígenas, quienes alertaron sobre la crítica situación financiera de la EPS indígena y las deudas acumuladas con la red hospitalaria pública en Cauca, Valle del Cauca y Huila, situación que ha afectado la atención en salud de las comunidades.

Además de la salud, el movimiento indígena exige el nombramiento de docentes para los territorios indígenas, avances en programas de vivienda, acceso a tierras productivas y el cumplimiento de acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional en años anteriores.

El consejero mayor del CRIC, Edgar Fernández, explicó que la principal exigencia está relacionada con la garantía efectiva del derecho a la salud. “La exigencia número uno tiene que ver con garantizar la atención en salud, pagando a la red pública que presta los servicios en Popayán, Cali, La Plata, Neiva y otros puntos del país”, señaló.

El consejero reiteró que la minga será pacífica y señaló que no se contemplan cierres de la vía Panamericana.

“No vamos a tapar la vía; la movilización es pacífica y busca que el Gobierno atienda las peticiones que hemos planteado”, afirmó.

Las autoridades indígenas solicitaron la presencia del presidente Gustavo Petro, los ministros de Salud, Hacienda, Agricultura e Interior, así como de la Superintendencia de Salud y la Agencia Nacional de Tierras.