Estos son los compromisos de la Nueva EPS para mejorar la entrega de medicamentos

Usuarios de Nueva EPS en Neiva continúan reportando demoras en la entrega de medicamentos mientras avanzan mesas de trabajo interinstitucionales.

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la afectación que enfrentan miles de usuarios del sistema de salud por fallas en la entrega de medicamentos, dificultades en la prestación de servicios y las demoras en los procesos de reembolso por parte de la Nueva EPS.

El pronunciamiento se dio tras la participación de la Defensoría en una mesa de seguimiento, convocada para analizar la crisis que afecta especialmente a pacientes de alto costo y a personas que viven con VIH.

En el espacio también participaron la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, y representantes de usuarios.

¿Qué dicen los usuarios?

Durante la reunión, los usuarios expusieron los principales problemas relacionados con la falta de medicamentos esenciales, retrasos en autorizaciones y obstáculos para poder acceder a los reembolsos, situaciones que, según la Defensoría, ponen en riesgo el derecho fundamental a la salud y la vida digna.

Compromisos de la NUEVA EPS

Como resultado del encuentro, Nueva EPS asumió una serie de compromisos orientados a mitigar la crisis. Entre ellos, la implementación de un plan de acción progresivo para alcanzar al menos un 80 % de entrega oportuna de medicamentos, con metas priorizadas según la caracterización de los usuarios.

Asimismo, la EPS se comprometió a revisar, simplificar y divulgar los procesos de reembolso, publicar información clave sobre contratos, pagos y giros, y realizar mesas de trabajo con gestores farmacéuticos a nivel nacional.

En el caso específico de Bogotá, Nueva EPS anunció la revisión de las subredes de atención públicas y privadas, con énfasis en los tiempos de respuesta de las interconsultas con las IPS que presentan mayores retrasos.

La Defensoría del Pueblo aseguró que mantendrá el seguimiento a los compromisos adquiridos.