Embargos judiciales por más de $2,1 billones comprometen la operación de Nueva EPS

Nueva EPS reportó que los embargos judiciales vigentes ascienden a $2.125.890.449.360, una cifra que, según la entidad, “compromete directamente toda la operación de la EPS”. La compañía señaló que las medidas fueron ordenadas por cuatro juzgados del país y que el monto equivale aproximadamente a la totalidad de la operación de un mes.

De acuerdo con el comunicado, los embargos se incrementaron de forma progresiva: en noviembre de 2025 pasaron de $422.000 millones a $887.000 millones y, recientemente, se elevaron a más del doble. Nueva EPS indicó que esta situación “pone en riesgo la atención de los más de 11 millones 700 mil afiliados”.

La entidad explicó que los recursos embargados impactan la prestación de servicios de salud y el flujo de pagos hacia la red prestadora y los gestores farmacéuticos. Señaló que actualmente tiene “cuentas bancarias bloqueadas y recursos retenidos”, por lo que solo cuenta con el giro directo semanal para la postulación hacia la red prestadora y una “limitación absoluta” en el uso de recursos de tesorería.

¿Dejará de funcionar la Nueva EPS tras los embargos?

Nueva EPS afirmó que, de mantenerse los embargos, “la operación se verá seriamente comprometida” y advirtió sobre un impacto en la sostenibilidad financiera de la entidad y de una red aproximada de 5.000 prestadores a nivel nacional, muchos con alta dependencia financiera de la EPS.

Según la información divulgada, las medidas se concentran en alrededor de 95 IPS demandantes, en su mayoría instituciones privadas, y fueron decretadas principalmente por juzgados de Florencia y Puerto Rico, en Caquetá, y por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.

La entidad recordó que los recursos de la UPC son legalmente inembargables y señaló que ya informó la situación a la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y la ADRES, mientras adelanta acciones jurídicas para mitigar el impacto.

Este es el comunicado de la Nueva EPS sobre los embargos judiciales