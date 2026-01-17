Nueva EPS reportó a la ADRES la postulación de más de $1,5 billones para pagos a prestadores

Nueva EPS informó que adelantó ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) la postulación de más de $1,5 billones, correspondientes a recursos destinados al pago de más de 2.000 prestadores públicos y privados del país durante enero de 2026.

Según la entidad, esta gestión se realizó “en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Entes Territoriales y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS)”.

La Gerencia Nacional de Tesorería explicó que la postulación consiste en el reporte y solicitud formal a la ADRES para que esta entidad ejecute los giros conforme al cronograma definido. En ese sentido, señaló que “en esta gestión se confirmaron giros por más de $1,5 billones, los cuales se verán reflejados en los prestadores conforme al cronograma establecido para enero de 2026”.

Nueva EPS indicó que, tras el proceso de postulación, el valor total a girar supera los $1,5 billones y que los recursos “ya fueron reportados a la ADRES para la ejecución de los pagos en los tiempos definidos por dicha entidad”. Desde la llegada del actual agente interventor, Luis Óscar Galves Mateus, la EPS ha girado a sus prestadores más de $3 billones, pero las deudas de Nueva EPS superan los $20 billones de pesos, según el último informe de la Contraloria.

No obstante, Nueva EPS reconoció que parte de los recursos comprometidos ha sido objeto de embargos judiciales, situación que “ha generado afectaciones temporales en la ejecución de pagos acordados durante el mes de diciembre”, impactando a prestadores públicos y privados. La entidad aseguró que continuará adelantando gestiones para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones financieras y el flujo oportuno de recursos dentro del sistema de salud.