Colombia activa apoyo para atender megaincendios forestales en Chile

Colombia activó sus capacidades para apoyar a Chile frente a los megaincendios forestales, luego de recibir una nota verbal de la Cancillería colombiana en la que el Gobierno chileno solicitó cooperación para atender la emergencia, informó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en articulación con la Dirección Nacional de Bomberos, la Fuerza Aérea Colombiana y otras entidades operativas, inició la fase de prealistamiento para conformar una comisión especializada en extinción de incendios forestales, uso técnico del fuego y coordinación de operaciones conjuntas tierra-aire.

🇨🇱 #Chile | El Gobierno del presidente Gustavo Petro estrecha lazos de cooperación con los países de América Latina.



Colombia activa sus capacidades para apoyar a Chile en la extinción de los incendios forestales.



El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo conformará una… pic.twitter.com/gkcQ0ubdrm — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) January 21, 2026

En comunicación directa con el director de la UNGRD, el presidente Gustavo Petro autorizó el envío de apoyo técnico con el mejor personal disponible en el país, según se indicó oficialmente. La coordinación contempla la participación de entidades nacionales y el apoyo de gobiernos locales.

De acuerdo con el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, “hemos activado ya de manera inmediata las capacidades desde el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres tras recibir una llamada del Gobierno de Chile a través de la Cancillería de Colombia para atender esta emergencia”, y precisó que la comisión estará enfocada en “extinción de incendios forestales y coordinación de operaciones conjuntas también en tierra y aire”.

En las próximas horas se convocará un Comité Extraordinario de Manejo de Desastres en la Sala de Crisis Nacional para evaluar las capacidades disponibles y definir los requerimientos logísticos necesarios para el despliegue del apoyo.