Bomberos de Bogotá ayudarán en la extinción de los incendios forestales en Chile / AILEN DÍAZ ( EFE )

Ante la emergencia que hay en Chile por los incendios forestales, la directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Paula Ximena Henao, anunció que fue designado un equipo especializado para ayudar a controlar esta situación que afecta a miles de ciudadanos de ese país.

“En articulación con el Gobierno Nacional, Bomberos Bogotá pondrá a disposición del país hermano todo el conocimiento y la capacidad para contribuir a apagar el fuego”, fueron las palabras de la directora de la entidad a través de sus redes sociales.

En ese sentido, aseguró que Bomberos Bogotá se encuentra en labores de alistamiento, preparando equipos, herramientas y accesorios para dar lo mejor de ellos en esta misión humanitaria. Además, agradeció al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por “el aval y el respaldo constante”.

Colombia crea equipo para apoyar a Chile en la emergencia

Colombia ya conformó un equipo técnico y operativo, liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para apoyar a Chile en la atención de los incendios. El grupo está integrado por 80 personas de las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

El despliegue contempla el traslado de 29.200 libras de carga con herramientas y equipos para la extinción del fuego. La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia aportará más de 60 especialistas en incendios forestales. También, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá participará con brigadas y equipos técnicos.

La Policía Nacional contribuirá con personal especializado en comunicaciones y manejo integral del fuego. Además, el Ejército Nacional y la Armada Nacional brindarán apoyo logístico y desarrollarán labores complementarias durante la operación.

La Cruz Roja Colombiana dispondrá apoyo en salud y personal médico. Mientras la Defensa Civil Colombiana cuenta con 160 voluntarios disponibles para la conformación de hasta 14 brigadas forestales según los requerimientos operativos.