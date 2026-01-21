Tribunal decreta medida cautelar contra MinSalud por deudas con red hospitalaria en Rionegro

Rionegro, Antioquia

La Personería de Rionegro logró que el Tribunal Administrativo de Antioquia admitiera una acción popular y decretara una medida cautelar contra el Ministerio de Salud y Protección Social y otras entidades del orden nacional, con el fin de exigir el pago de una cartera superior a los 280 mil millones de pesos que adeudan Nueva EPS y Savia Salud S.A. a la red hospitalaria del municipio.

La acción constitucional fue presentada por la Personería Delegada para el Ejercicio del Ministerio Público de Atención al Usuario, como respuesta a la grave afectación que atraviesa el sistema de salud local debido al incumplimiento en los pagos a los prestadores de servicios, situación que pone en riesgo la continuidad y calidad de la atención a los usuarios.

“Pretendemos que se generen los pagos adeudados por Nueva EPS y Savia Salud a toda la red hospitalaria de Rionegro, a nuestro hospital San Juan de Dios, a San Vicente Fundación, a la Clínica Somer, y a los demás que integran la red hospitalaria de nuestro municipio”, explicó el personero de Rionegro Jorge Restrepo.

Decisión del Tribunal

Con la medida cautelar decretada, el Tribunal ordenó a las entidades accionadas presentar, en un plazo de 10 días, un informe detallado en el que deberán indicar las acciones concretas, proporcionales y razonables que implementarán para mitigar los riesgos financieros y garantizar el pago de la cartera, así como la adecuada prestación del servicio de salud.

Entre las entidades accionadas se encuentran, además del Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Nacional de Salud, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y las EPS Nueva EPS y Savia Salud S.A.

Desde la Personería Municipal señalaron que esta acción popular permita la recuperación efectiva de los recursos adeudados y contribuya a la sostenibilidad del sistema de salud en Rionegro, que, además, se encuentra en crisis por sobreocupación de urgencias y alerta por incremento de enfermedades respiratorias.