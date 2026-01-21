La exhumación de un cadáver terminó en balacera; cuatro ilegales quedaron heridos en Betulia

Betulia- Antioquia

En la mañana de este miércoles se reportó una confrontación armada en el municipio de Betulia, suroeste de Antioquia, entre un grupo ilegal y la fuerza pública que deja cuatro heridos.

La información suministrada por el alcalde Néstor Camilo Serna es que el pasado fin de semana se había reportado la desaparición de un hombre del área urbana de Betulia, pero luego de las investigaciones, al parecer, su cuerpo sin vida fue hallado el pasado lunes en inmediaciones del barrio Antonio Nariño, en una fosa ubicada en un cafetal.

Ante esta información, el CTI de la fiscalía, con acompañamiento de la policía y el Ejército, organizaron una comisión para la exhumación del cuerpo qie se hizo este miércoles, pero cuando estaban en la labor, fueron atacados a tiros. Al parecer, cuatro personas llegaron al lugar con actitud sospechosa, les solicitan una requisa y de inmediato abrieron fuego contra los uniformados. De inmediato los uniformados respondieron y se inició una confrontación.

“Fueron atacados por estos delincuentes, estos criminales del veinte de julio. En el cruce de disparos resultaron heridas cuatro personas y a la misma vez se les incautó sus armas, es decir, una pistola, escopeta y un revólver.”

Luego de controlada la situación, los heridos fueron llevados al hospital local, donde están siendo atendidos y bajo custodia policial para su posterior judicialización.

En cuanto al cadáver que aún está sin exhumar debido al ataque armado del que fueron los funcionarios, se estima que podría ser Didier Andrés Oquendo Esconar, de 34 años. Esta persona aún no está plenamente identificada, pero se presume que se trata de la persona desaparecida por algunas características, entre ellas su ropa.

El alcalde pide acciones contundentes contra el grupo 20 de Julio

El alcalde Néstor Camilo Serna manifiesta que ese mismo grupo fue el que asesinó al muchacho que fue hallado en la fosa y que impidió la acción judicial, por lo que solicita de manera contundente a las autoridades que inicien acciones contra ellos para desmantelarlo lo más pronto posible e impedir que sigan afectando a la población con amenazas, homicidios, entre otros.

“Que de una vez inicien las acciones legales y dé por terminado ese grupo 20 de julio que tenemos en nuestro municipio, en el barrio Nariño. Es un grupo de delincuentes que quieren hacer con nosotros lo que quieren. Son unos descarados que, tras que le quitan la vida a la gente inocente del municipio, pues también hacen este tipo de acciones para impedir que, finalmente, las familias tengan el duelo con sus seres queridos”, enfatizó el mandatario.

Esta solicitud se la hace extensiva a la fiscalía, la Policía y el Ejército.