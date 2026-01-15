¿Puede la luz azul del celular aumentar el riesgo de cáncer de piel?

En los últimos años, se ha observado un incremento en los casos de cáncer de piel a nivel mundial. Solo en 2022, se estima que se diagnosticaron 1,5 millones de casos, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por lo general, cuando se menciona el cáncer de piel, se asocia directamente con la exposición a la luz solar y a los rayos ultravioleta (UV). Sin embargo, aproximadamente el 30 % de la radiación que emite el sol en su punto máximo corresponde a luz azul, aunque esta, por sí sola, no representa un riesgo significativo para la salud de la piel, explica el Dr. José Aguilera, académico de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

¿Es peligrosa la luz azul del celular?

La luz azul no solo proviene del sol, sino también de múltiples fuentes artificiales. Su exposición constante podría aumentar el riesgo de cáncer de piel. “Hay que tener en cuenta que todo suma”, señaló el Dr. José Aguilera durante un congreso dermatológico realizado en Barcelona en junio de 2019.

El especialista añade que el 37 % de la radiación de un fluorescente pequeño es luz azul, mientras que las luces LED blancas emiten alrededor del 35 %. En el caso de las pantallas de teléfonos móviles, tabletas o televisores, este porcentaje puede alcanzar hasta el 40 %. “Todo es acumulativo”, afirma Aguilera.

Por otro lado, una investigación realizada en Japón por la compañía farmacéutica Daiichi Sankyo evidenció los efectos negativos de la exposición prolongada a la luz azul. En el estudio, ratones fueron expuestos a diferentes tipos de luz y longitudes de onda, entre ellas luz verde, blanca, roja y azul.

Los resultados mostraron que los ratones expuestos a luz azul desarrollaron NETosis, un proceso de muerte celular especializado en neutrófilos, que puede derivar en cáncer de piel.

No obstante, la investigación aclara que estos resultados no implican que la luz azul de los dispositivos electrónicos, por sí sola, cause cáncer de piel. Esto se debe a que los ratones estuvieron expuestos de manera ininterrumpida durante un año a altos niveles de luz azul. Por lo tanto, es poco probable que el uso cotidiano de dispositivos electrónicos genere cáncer de piel, aunque sí podría aumentar el riesgo si se suma a otros factores.

¿Cómo cuidar la piel de la luz azul?

En el contexto actual, la exposición a la luz azul es prácticamente inevitable, ya que estamos rodeados de pantallas y fuentes de iluminación artificial. Si bien existe un riesgo asociado a esta exposición, evitarla por completo no siempre es una opción viable. Por ello, el cuidado de la piel debe entenderse como un conjunto de hábitos preventivos y no como una solución única.

Algunos productos dermatológicos formulados con antioxidantes y filtros de amplio espectro pueden contribuir a fortalecer la barrera cutánea y a reducir el estrés oxidativo generado por la exposición prolongada a la luz azul y otros factores ambientales. Entre ellos se encuentran cremas hidratantes con antioxidantes, tratamientos que refuercen la protección frente a la radiación visible y protectores solares de uso diario.

Es importante aclarar que ningún producto elimina por completo la exposición a la luz azul ni garantiza la prevención del cáncer de piel por sí solo. Sin embargo, su uso constante, acompañado de otros cuidados como el control del tiempo frente a pantallas y la protección solar adecuada, puede ayudar a minimizar los efectos acumulativos sobre la piel y reducir posibles riesgos a largo plazo.

