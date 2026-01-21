SENA abre convocatoria laboral en Canadá con sueldos de más de 10 millones: requisitos e inscripción

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una de las entidades educativas más reconocidas del país, ya que ofrece facilidades de estudio para diferentes poblaciones, con programas de formación en carreras técnicas, tecnólogas y también cuenta con una Agencia Pública de Empleo, en la que es posible encontrar diferentes opciones de empleo.

Lea también: ¿Cuáles son los tecnólogos del SENA con mayor demanda en Colombia? Tome nota

Por medio de esta sección es posible encontrar vacantes de trabajo en diferentes industrias o sectores, dependiendo de la disponibilidad. Recientemente, el SENA anunció su primera convocatoria laboral internacional del año que está vinculada con Canadá, país de Norteamérica.

En esta ocasión se requieren profesionales en mecánica, operación de máquinas, carpintería, y latonería para trabajar en el exterior. Es uno de los primeros anuncios del 2026, lo que representa una ocasión pertinente para aquellos que buscan un nuevo ciclo a nivel laboral y experimentar las dinámicas de trabajo en el extranjero.

Le puede interesar: Calendario inscripciones SENA 2026: Lista de cursos GRATIS técnicos y tecnólogos, así puede aplicar

¿En qué cargos hay oportunidades laborales disponibles?

Carpintero

Funciones:

Construir, ensamblar y montar en el lugar de las obras las armazones, entramados y bastidores de madera de los edificios.

Medir, cortar, moldear, ensamblar y unir materiales de madera, sustitutos y otros materiales.

Instalar y pulir piezas de madera en el interior y exterior de los edificios como puertas, ventanas, escaleras y revestimientos.

Número de vacantes: 10.

Lugar de trabajo: Toronto.

Tipo de contrato: Fijo.

Horario: 40 horas semanales.

Salario: $ 10.000.001 – $ 12.500.000.

Cierre de la convocatoria: 18 de enero.

Ajustador de máquina inyectora de plástico

Funciones:

Ensamblar maquinaria y equipo antes de la instalación, utilizando herramientas manuales o mecánicas y equipo de soldadura.

Ajustar maquinaria y reparar o reemplazar partes defectuosas.

Inspeccionar partes, subensambles y productos acabados para garantizar calidad.

Operar máquinas y herramientas como tornos y fresadoras para fabricar o reparar partes requeridas durante el acondicionamiento, mantenimiento o montaje de la maquinaria.

Número de vacantes: 3

Lugar de trabajo: Quebec.

Tipo de contrato: Fijo.

Horario: lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM.

Salario: $10.000.001 – $12.500.000.

Cierre de la convocatoria: 30 de enero.

Técnico de servicio en mantenimiento de electrodomésticos

Funciones:

Consultar con los clientes sobre la naturaleza del mal funcionamiento de los aparatos.

Diagnosticar las fallas, revisar controles, condensadores, ventiladores y otros componentes utilizando medidores y calibradores para establecer la resistencia, corriente, voltaje y presión.

Observar la operación de los aparatos domésticos, revisar el voltaje y resistencia utilizando equipo eléctrico de prueba.

Reemplazar o reparar las partes dañadas utilizando herramientas manuales o equipo de soldadura.

Número de vacantes: 5.

Lugar de trabajo: Quebec.

Tipo de contrato: Fijo.

Horario: lunes a viernes

Salario: $12.500.001 – $15.000.000.

Cierre de la convocatoria: 30 de enero.

¿Cómo se puede inscribir a la convocatoria laboral del SENA en Canadá?

Ingrese a la bolsa de empleo del SENA. Para ingresar, puede hacerlo directamente en la página de la agencia pública de empleo o en el siguiente link: https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/

Seleccione la vacante de su preferencia o interés.

De clic en el botón ‘Postularme’.

Lea con atención la descripción y requisitos de la respectiva oferta.

Ingrese sesión para aplicar formalmente a la oferta. En caso de no tener cuenta, regístrese para poder postularse.