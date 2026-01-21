Precio del dólar en Colombia HOY 21 de enero: se presenta una nueva baja, según el Banrep

Durante el año 2025, el dólar en Colombia logró consolidarse como una de las monedas emergentes más fuertes en el mundo al aprovechar la constante depreciación de la divisa norteamericana, especialmente en un contexto de tensión marcado por el interés de Donald Trump de quedarse con Groenlandia bajo el argumento de una seguridad nacional.

Esta acción generó una consecuencia directa, pues recientemente el dólar registró una caída en las principales bolsas de mercado a nivel mundial, lo que se convirtió en un momento ideal para que muchas monedas pudieran revaluar su precio en las tasas de cambio.

En el caso de Latinoamérica, el peso colombiano fue la segunda moneda que más se fortaleció frente al dólar al finalizar el 2025, solamente superada por el guaraní de Paraguay, según cifras de la agencia Bloomberg. Asimismo, mantuvo esta tendencia en los primeros días del 2026, al igual que sus equivalentes de Chile y México.

Si bien la situación a nivel internacional ha sido determinante en la caída del precio del dólar en Colombia, las medidas internas tomadas por el gobierno de Gustavo Petro también han llevado a que la divisa norteamericana se cotice por una cifra que fluctúa entre los 3.600 y los 3.700 pesos, algo que no sucedía desde mediados de 2021.

Es importante mencionar que el dólar en Colombia se venía cotizando por encima de 4.300 pesos al inicio del 2025. Sin embargo, ha venido presentando una continua caída durante el año, al punto de presentar picos por debajo de los 3.700 pesos, tal como lo señalan los informes presentados por el Banco de la República.

Así se cotiza el dólar en Colombia para este 21 de enero de 2026

En su más reciente informe, el Banco de la República señaló que el dólar en Colombia cerró en 3.682 pesos para este miércoles 21 de enero de 2026. Esto representa una caída en la tasa de cambio con respecto a la cifra reportada el día anterior (3.700 pesos).

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en algunas de las principales ciudades de Colombia para quienes se encuentren interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada de este miércoles.

Bogotá: 3.670 pesos por compra y 3.800 pesos por venta.

3.670 pesos por compra y 3.800 pesos por venta. Medellín: 3.610 pesos por compra y 3.760 pesos por venta.

3.610 pesos por compra y 3.760 pesos por venta. Cali: 3.620 pesos por compra y 3.770 pesos por venta.

3.620 pesos por compra y 3.770 pesos por venta. Cartagena: 3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta.

3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta. Cúcuta: 3.690 pesos por compra y 3.730 pesos por venta.

3.690 pesos por compra y 3.730 pesos por venta. Pereira: 3.730 pesos por compra y 3.800 pesos por venta.

¿Cómo se comportará el dólar en Colombia durante el 2026?

Según explica Bancolombia, el dólar en Colombia podría continuar con una tendencia a la baja, al punto de alcanzar una cifra de 3.880 pesos en 2026. Si bien la continua debilidad de la divisa a nivel global y el interés de inversionistas extranjeros por conseguir activos locales, las elecciones presidenciales y legislativas que se celebrarán a mediados de año también generan una gran expectativa en la tasa representativa del mercado.