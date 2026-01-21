¿Por qué se declaró desierta la licitación de la línea 2 del metro de Bogotá? Alcalde Galán responde

Este miércoles, 21 de enero, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse a la noticia que sacudió la capital esta semana: se declaró desierta la licitación de la línea dos del metro.

Dentro de la conversación, Galán aseguró que el dinero para el proyecto está “blindado” y que “la banca sigue firme”.

Adicionalmente, el mandatario de los bogotanos aseguro que es “común” que en este tipo de proyectos “haya pocos proponentes”.

“Hay que ver esto como una oportunidad para relanzarlo y poderle cumplir el sueño a los bogotanos”, agregó Galán.

Sumado a esto, Galán aseguró que luego de recibir miles de observaciones el proyecto estará más sólido para que lleguen proponentes de todo el mundo.

“Como hoy tenemos mucha más información y más claridades, está más maduro el proyecto y quizás a más empresas les interesa participar. Para nosotros es importante que empresas japonesas coreanas y de todo el mundo conozcan el proyecto”, agregó.

¿Qué pasó con los proponentes del proyecto?

De acuerdo con el alcalde Galán, este martes, 20 de enero, venció el plazo para que las Asociaciones en Participación, Consorcio o Asociación habilitadas para la ejecución integral del proyecto de la línea 2 del metro, entregaran sus respectivas propuestas técnicas y económicas en las oficinas de la Empresa Metro de Bogotá.

Sin embargo, a pocos minutos de vencer el plazo, el APCA 4 UNION L2 BOGOTA METRO RAIL (Sacyr Concesiones Colombia Participadas II SAS, Acciona Concesiones S.L y Construcciones y Auxiliares Ferroviarias CAF Investment Projects S.A) entregó una comunicación donde manifestó que no presentaría su propuesta, debido a la imposibilidad de reconfigurar el APCA. En concreto, indicó que Sacyr y CAF buscaron un nuevo socio pues la firma Acciona Concesiones S.L. se había retirado del APCA.

“Cuando yo llegué estaba abierta la licitación; sin embargo, de los cuatro precalificados, dos tenían un señalamiento de conflicto de interés y eso fue revisado por la Banca Multilateral porque todo este proceso se hace en llave y bajo las reglas del Banco Interamericano de Desarrollo y en general con la banca, no solamente el Banco Interamericano, también el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones", dijo.

Explicando que “este señalamiento de conflicto de interés llevó a excluir dos de los cuatro proponentes o posibles proponentes y eso nos dejó muy rápidamente en el 2024 solamente con dos que podían presentar”.

Y agregó: “Después de más de un año de trabajos donde se contestaron en julio más de 3.300 observaciones a los que querían presentar propuesta, se hicieron 10 adendas, se tuvieron en cuenta muchas de las observaciones para dar las claridades que permitieran que hubiera propuesta para este proyecto, se hicieron dos cosas. Uno de los dos que estaban habilitados, que es un consorcio chino, manifestó en octubre del año pasado que por riesgos cambiarios no podía presentar propuesta”.

Además, el alcalde mencionó que lo anterior “dejaba solamente al proceso con un habilitado interesado en presentar propuesta. Y el día de ayer conocimos que el grupo español, manifestó que no podía presentar propuesta porque uno de los tres miembros del grupo, del consorcio ACCIONA, se había retirado del mismo. Y al no estar en el consorcio más, no era viable para ellos presentar propuesta. O sea, era un tema ajeno a la licitación, lo que llevaba a que no presentaran propuesta”.

Entretanto, Galán reconoció que el proyecto tendrá un retraso de 12 meses debido a los problemas que tuvieron en la licitación, pero que no será problema para que Bogotá tenga una segunda línea del metro.

“Se espera que cuando terminara mi gobierno se tuvieran avances del 10%, pero ahora nos vamos a tomar un tiempo adicional. Es muy común que esto pase”, añadió.

Por ahora, la Empresa Metro indicó que espera reabrir el proceso de licitación en febrero del presente año con una fase de divulgación que permita ampliar los posibles oferentes. Con este escenario, se podría estar adjudicando el proceso en el primer trimestre de 2027, para que se pueda suscribir Acta de Inicio a finales de este año y entrar en operación en el 2035.

