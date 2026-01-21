Petro pierde batalla judicial y debe retractarse por acusaciones contra exgerente de Coosalud

El Juzgado 24 Administrativo de Bogotá ratificó la orden al Presidente Gustavo Petro de retractarse y pedir excusas públicamente al exgerente de Coosalud, Jaime Miguel González Montaño, tras señalamientos que la Justicia ha calificado como “mentiras y falsedades”.

Petro había llamado “bandido” a Gómez Montaño, y ahora tendrá que disculparse a través de X y alocución presidencial, luego de que se rechazara la solicitud de nulidad presentada por Presidencia.

Además, en publicaciones en redes sociales, el presidente relacionó al exgerente de Coosalud con la supuesta pérdida de más de 200.000 millones de pesos de recursos de la salud.

Según la tutela, el 15 de julio de 2025, durante una alocución, el Presidente Petro Urrego, afirmó: “se robaron la plata COOSALUD que nace en Cartagena que es una cooperativa de verdad sus dueños que tenemos que hacer algo pero se tumbaron a los dueños porque eran cooperativistas por cometer el error de nombrar un señor de gerente que es un bandido y la junta directiva de esta COOSALUD es el hermano del expresidente de Colombia Andrés Pastrana Y a ver acuérdenme el hermano también o primo del expresidente Santos”.

Por tal motivo, el Juzgado 24 Administrativo ratificó que “el hecho sobreviniente alegado no configura causal de nulidad ni afecta la validez del fallo”, y que la solicitud de reconsideración y modulación presentada por la Presidencia de la República no podía ser atendida.