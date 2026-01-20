Medicina Legal ya identificó 13 de los 26 cuerpos que dejó la guerra entre disidencias en Guaviare 

Guerra entre alias Calarcá y alias Iván Mordisco deja hasta el momento 26 muertos. Medicina Legal avanza en la identificación.

Judicial

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que 13 de los 26 cadáveres que dejó la guerra entre las disidencias de Iván Mordisco y de alias ‘Calarcá’ en el departamento de Guaviare fueron identificados.

En la Dirección Seccional Meta, en Villavicencio, se continúan adelantando los exámenes forenses para determinar la plena identidad de las víctimas.

“A la fecha, han sido abordados 19 cuerpos. De este grupo, 14 han sido sometidos a cotejo dactiloscópico y 13 ya cuentan con identidad plenamente confirmada”, mencionó Medicina Legal en un comunicado.

No obstante, por ahora no se ha confirmado que entre las víctimas se encuentren menores de edad.

“Los equipos interdisciplinarios continúan desarrollando de manera ininterrumpida los procedimientos de identificación, bajo los protocolos establecidos, con el fin de avanzar en la plena individualización de las víctimas y dar inicio, una vez culminados los procesos, a la entrega de los cuerpos a sus familiares”, detalló el Instituto.

Alerta por los combates entre disidencias

Enfrentamientos entre disidencias de las extintas Farc mantienen en alerta a las autoridades en el departamento del Guaviare, especialmente en zona rural de El Retorno, donde se reportaron combates entre estructuras armadas al mando de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’.

El general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército, aseguró en los micrófonos de Caracol Radio que tropas de esa unidad, junto con la Brigada 22, adelantan operaciones para recuperar el control del territorio, en coordinación con la Policía Nacional, la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y organismos de derechos humanos.

“El viernes pasado se presentaron confrontaciones entre el Estado Mayor de Bloques y Frentes de la facción de Calarcá y el Estado Mayor Central de la facción de Mordisco. Desde ese día no se han vuelto a registrar combates”, afirmó el general.

El general Roque confirmó además que el domingo fueron recuperados 26 cuerpos sin vida en el caserío La Paz, al oriente de El Retorno, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la OEA. Los cadáveres están siendo sometidos a los actos urgentes por parte de las autoridades competentes.