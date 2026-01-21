Nuevo ataque terrorista deja a un policía herido en el sur del Cauca

Un ataque con explosivos tipo tatuco lanzados desde un vehículo con rampas se registró en el corregimiento de El Plateado, zona rural del municipio de Argelia, Cauca.

Información preliminar apunta a que el objetivo del atentado sería un caserío donde hacen presencia integrantes de la Fuerza Pública en el marco de la operación Perseo.

De acuerdo con el departamento de Policía Cauca, el uniformado lesionado presentó una herida a la altura del hombro, recibió atención médica y se determinó que no reviste gravedad.

Afortunadamente no registran, hasta el momento, civiles heridos, pero si afectaciones a algunas viviendas.

La Fuerza Pública reaccionó para retomar el control del orden en la localidad.

En esta zona delinquen la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, La Segunda Marquetalia y facciones del ELN responsables de múltiples ataques terroristas en el sur del Cauca.

Este suceso se suma al ataque con explosivos lanzados desde drones en zona rural de El Patía y la carga explosiva detonada cerca al perímetro urbano de la localidad de Suárez, confirmado el recrudecimiento del conflicto armado en la región caucana.