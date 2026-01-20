A la cárcel un profesor señalado de delitos sexuales contra estudiantes en el Cauca

El implicado fue capturado en la ciudad de Popayán. Crédito: Fiscalía General de la Nación.

Santander de Quilichao.

En el norte del Cauca un profesor fue enviado a la cárcel señalado de, presuntamente, agredir sexualmente a tres estudiantes menores de edad. Hay preocupación en la comunidad educativa.

Se trata de José Manuel Montenegro Hurtado quien, al parecer, habría incurrido en la actividad ilícita en un colegio del municipio de Santander de Quilichao.

Según la Fiscalía, entre abril y mayo de 2025, el procesado aprovechó su rol de docente para agredir a tres estudiantes de 14 y 15 años.

“Las investigaciones permitieron establecer que el implicado presuntamente intentó besar por la fuerza a una víctima y a las otras dos les habría realizado tocamientos indebidos en sus partes íntimas”, explicó el ente investigador.

Un fiscal le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años.

El procesado no aceptó cargos, sin embargo, por disposición judicial debe cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Montenegro Hurtado fue capturado por el CTI y la Policía en inmediaciones de la Secretaría de Educación de Popayán.

Hay preocupación en la comunidad educativa que exigió fortalecer los mecanismos de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en los entornos escolares.

Las autoridades solicitaron denunciar de manera oportuna cualquier forma de violencia contra los menores y recordaron que existen rutas de atención para proteger a las víctimas.