«Nos están dejando morir»: personeros de Boyacá estallan por la crisis del sistema de salud

La crisis en la prestación de los servicios de salud en Boyacá continúa profundizándose y afecta de manera directa a miles de usuarios, especialmente a pacientes crónicos que enfrentan desabastecimiento de medicamentos, cancelación de citas y demoras prolongadas en la atención médica. Esta situación ha generado un colapso institucional que, según las personerías municipales, se viene agravando desde diciembre del año pasado.

Personeros de Boyacá convocan protesta por crisis en la salud. Ampliar

Ante este panorama, los personeros del departamento, agremiados en la Asociación de Personeros de Boyacá (ASOPERBOY), anunciaron una jornada de protesta para exigir soluciones urgentes por parte de las entidades responsables del sistema de salud. La movilización busca visibilizar las fallas estructurales en la atención y el incumplimiento sistemático de órdenes judiciales.

Iván Leonardo Rodríguez, personero de Santa Rosa de Viterbo y presidente de ASOPERBOY, aseguró que la problemática no se limita a una sola EPS. «...No es solamente contra la Nueva EPS o contra Discolmets, es contra todas las EPS que hoy están incumpliendo con la atención de los usuarios...», afirmó, al advertir que hay pacientes esperando atención desde hace más de un año.

El personero también cuestionó la falta de respuesta de las entidades nacionales. «...Esta es una crisis sobrediagnosticada, pero el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud se han hecho los de los oídos sordos...», señaló Rodríguez, al advertir que el incumplimiento de tutelas está poniendo en riesgo la vida de los pacientes.