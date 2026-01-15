1.000 niños de escasos recursos recibirán kits escolares en la Alta Guajira y San Andrés

Las historias que nacen en 6AM W siguen demostrando que la solidaridad no tiene barreras. Esta vez, una solicitud desde el Comando Aéreo de Combate No. 3 abrió el camino para impactar el inicio escolar de niños en la Alta Guajira y San Andrés, dos regiones donde el acceso a educación y recursos básicos sigue siendo un reto.

Al aire, la teniente Gabriela Cuspoca, especialista en asuntos civiles, dio el contexto con claridad: “Hay bastante comunidad indígena vulnerable que requiere del apoyo de todos los colombianos”, afirmó en 6AM W. La necesidad era concreta: kits escolares para dos escuelas de la región Wayuú.

La respuesta llegó enseguida y con fuerza. Primavera, una compañía colombiana con más de 35 años en el desarrollo y comercialización de útiles escolares, entró al aire con una noticia difícil de olvidar.

“Nos queremos vincular con la entrega de 1000 kits completos para estos niños”, anunció César Barón, director comercial de Primavera, durante su intervención en 6AM W. La reacción de la teniente fue inmediata y reveladora: “Wow, qué excelente noticia”.

La ayuda no solo representa cuadernos y lápices. En territorios donde el transporte es complejo, la oferta educativa es limitada y los niños caminan largas distancias para estudiar, un kit escolar puede marcar diferencia entre iniciar el año con dignidad o quedarse atrás. Con estos insumos, los estudiantes podrán arrancar el calendario con materiales completos y adecuados, y en algunos casos, como explicó Primavera, incluso adaptados por género y edad para que lleguen “lo más completos que podamos”, según Barón.

La operación logística también es significativa: los kits viajarán desde Bogotá hasta la Alta Guajira y el archipiélago, con apoyo estratégico de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que hará posible llegar donde pocas organizaciones pueden entrar con facilidad.

Lo valioso es el impacto final: mil niños que iniciarán el año escolar con herramientas reales para aprender, escribir y soñar. Mil futuros que reciben un impulso justo a tiempo. Primavera ya ha estado presente en otras Soluciones W y, aunque su presencia no se da bajo slogans, su participación ha permitido resultados concretos en territorios vulnerables.