Personeros del Catatumbo expresan preocupación por recrudecimiento del conflicto armado

Catatumbo

La Asociación de Personeros del Catatumbo manifestó su preocupación por el recrudecimiento del conflicto armado en esta subregión de Norte de Santander, especialmente por la situación que se vive en la comunidad de Filogringo, en el municipio de El Tarra, donde según, el comunicado, la población civil está “nuevamente expuesta a riesgos inaceptables”.

En el documento, los personeros advierten que la crisis humanitaria se ha agravado y recuerdan que los civiles no pueden seguir siendo afectados por la confrontación armada, al reiterar que “la población civil no es parte del conflicto” y debe mantenerse al margen de las disputas violentas.

La Asociación hace un llamado directo a los grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y las disidencias de las FARC, para que “cesen las acciones que afectan a la población civil” y respeten los principios del Derecho Internacional Humanitario.

“Reiteramos que la población civil no es parte de la confrontación armada y no debe ser utilizada, instrumentalizada ni puesta en medio de disputas violentas que vulneran derechos fundamentales como la vida, la integridad, la libertad y la dignidad humana” dice el comunicado.

También señalan que este es un tiempo que debe convocar a la reconciliación y al respeto por la vida, por lo que piden que las comunidades no sean “utilizadas ni instrumentalizadas” en medio del conflicto que golpea al Catatumbo.

Finalmente, los personeros expresan su solidaridad con las comunidades de El Tarra y Tibú y le solicitan al Estado colombiano fortalecer las acciones de prevención y protección, asegurando una presencia institucional efectiva que permita “salvaguardar los derechos humanos” de las poblaciones afectadas.