“El 90% del sistema funcionaba muy bien”: Francisco Santos, sobre la salud durante su vicepresidencia

El exvicepresidente y quien también fue embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, estuvo en Sin Anestesia de La Luciérnaga donde habló de varios temas como: Salud, corrupción, seguridad democrática, relación de Donald Trump con Colombia e incluso de la venezolana María Corina Machado.

Frente al tema de salud y las críticas que le ha hecho al modelo que ha venido manejando el presidente Gustavo Petro con respecto a las EPS, el exvicepresidente reconoció que durante su periodo hubo corrupción, pero aún así funcionaba en un 90%.

“Cuando empieza el modelo de la salud cubría cerca del 10% de los colombianos, al final del gobierno del 2010 cubría el 98%, casi toda la gente humilde tenía acceso a la salud y era considerado uno de los mejores modelos de salud de Latinoamérica y del mundo.

Sí había corrupción, a mí me tocó decirle al presidente “está pasando esto” y me dijo échelo y lo echamos. Había carteles de droga, de medicamentos, había problemas, pero el 90% del sistema servía muy muy bien, había que corregir ese 10% que era el tema de la lucha contra la corrupción, eso faltó y el problema de acceso a la salud en las zonas más remotas de Colombia”, comentó el exvicepresidente.

Sistema de salud actual:

Durante un Consejo de Ministros, el Gobierno presentó argumentos relacionados con la financiación del sistema de salud, el aumento de la UPC, los copagos de las EPS y el impuesto al tabaco, en el marco de una eventual declaratoria de emergencia económica.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que es necesario buscar mecanismos para eliminar los copagos que cobran las EPS. Jaramillo también señaló que el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), ordenado por la Corte Constitucional, implicaría un esfuerzo fiscal adicional que, en su concepto, requiere medidas extraordinarias. “Eso implica un presupuesto adicional de $3.3 billones de pesos y no los tenemos”, aseguró el ministro durante la sesión.

Lista de EPS intervenidas por gobierno 2025:

Nueva EPS

Sanitas

Famisanar

Savia Salud

Asmet Salud

SOS

Emssanar

Capresoca EPS

Coosalud

Estas intervenciones se han dado por diversas razones, como problemas financieros, el incumplimiento de requisitos de habilitación y hallazgos fiscales.

Las EPS, que advirtieron el ahogo financiero que estaban viviendo, hoy adeudan 24 billones de pesos. Lo más diciente, según un estudio publicado por la Asociación de Clínicas y Hospitales es que el 80 por ciento de esa estrafalaria cifra, equivalente a la ambiciosa reforma tributaria que propone el gobierno, corresponden a las EPS intervenidas y que hoy están en manos del gobierno Petro.

Las 3 principales deudoras por monto total de la deuda en este régimen son: Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, que en total adeudan cerca de 7.8 billones de pesos aproximadamente.

