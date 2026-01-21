Fiscalía descarta que muerte de 26 personas en Guaviare fuera por enfrentamientos disidencias Farc

Imagen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

La Fiscalía General de la Nación descartó que la muerte de 26 personas en el departamento de Guaviare estuviera relacionada con un enfrentamiento entre las disidencias de las Farc. Las víctimas recibieron disparos a corta distancia.

La investigación que fue asumida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales con sede en Villavicencio (Meta) sobre lo ocurrido en zona rural del municipio de El Retorno (Guaviare), el pasado 16 de enero, reveló graves indicios sobre la posible vulneración de derechos humanos.

“Las inspecciones técnicas a cadáver y otras actividades realizadas por personal del CTI de la Fiscalía y de la SIJIN de la Policía Nacional sobre los cuerpos de 21 hombres y 5 mujeres, preliminarmente dan cuenta de que las víctimas recibieron disparos a corta distancia, varias de ellas en la cabeza, lo que descartaría la existencia de un enfrentamiento armado”, señaló la Fiscalía.

Igualmente, se adelantarán estudios de balística y toxicología para establecer el uso de sustancias tóxicas antes de la muerte de las víctimas.

¿Qué ha dicho Medicina Legal?

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que se han identificado 24 cadáveres producto de los entrenamientos entre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias ‘Calarcá’, en el departamento de Guaviare, de los cuales cuatro son menores de edad (tres mujeres y un hombre).

Los equipos forenses han avanzado en la individualización de los cuerpos que ingresaron a la Dirección Seccional Villavicencio, procedentes del área rural del municipio de El Retorno, Guaviare.

“De los veintiséis (26) cuerpos abordados, veintiuno (21) corresponden a personas de sexo masculino y cinco (5) a sexo femenino, entre los cuales se encuentran cuatro (4) menores de edad: un (1) hombre y tres (3) mujeres”, señaló el Instituto.

Además, aclaró que este proceso se está desarrollando articuladamente con la Fiscalía, que asumió la investigación por estas muertes.

Una vez finalice el proceso, se iniciará la entrega de los cadáveres a los familiares.