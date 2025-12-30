Así queda salario integral para 2026 en Colombia: ¿A quién aplica y por qué? Explicación según Ley

Recientemente se conoció cuál será el salario mínimo mensual para el año 2026, pues luego de que en la mesa de concertación no lograran establecer ningún acuerdo, el presidente Gustavo Petro, por medio de un decreto, lo estableció en $1.750.905, que sumado al auxilio de transporte, daría un total de $2′000.000 de pesos colombianos.

Sin embargo, existe una variante a la forma en que los trabajadores pueden recibir la remuneración de sus labores, y es el salario integral, un mecanismo mediante el que las empresas pueden realizar la compensación a un trabajador por medio de un solo pago, en el cual se incluyen las prestaciones sociales como primas, cesantías, intereses de cesantías y recargos.

Salario integral para el 2026

Para el año 2026, el calculo se realizará de la siguiente manera, primero se debe multiplicar por 13 el salario vigente, que para el siguiente año, tal como se estableció por medio del decreto, será de $1.750.905, y, a este valor, se le debe agregar un 30% correspondiente a las prestaciones.

Teniendo en cuenta esto, el cambio entre 2025 y 2026 del salario integral, se vería de la siguiente forma:

Salario integral 2025: $18′505.500

Salario integral 2026: $22′761.765

Según esta información, donde se evidencia el aumento del 23% que estableció el presidente Gustavo Petro, aquellas personas que perciben su remuneración por medio de un salario integral, notarán para el 2026, un cambio significativo, pues sus ingresos aumentarán más de $4 millones de pesos.

Sin embargo, esto no representará directamente un ‘mejor sueldo’, pues lo que puede resultar llamativo a la hora de recibir este tipo de remuneración, es que contará con sus ingresos para usarlos de manera libre, al contrario de las prestaciones sociales de aquellas personas que reciben un salario mínimo mensual, cuyo dinero tiene un destino especifico.

¿Quiénes reciben salarios integrales?

Una de las preguntas más comunes a la hora de referirse a los salarios integrales, es quienes pueden recibir sus pagos bajo este mecanismo, sin embargo, esto se encuentra estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo, pues las únicas personas que cuentan con la posibilidad de recibir sus remuneración de esta forma, son quienes reciban más de 10 salarios mínimos mensuales.

Más específicamente, el ministerio del Trabajo recalcó que aquellas personas que tienen este tipo de ingresos, son personas con un alto grado de vinculación y compromiso con los intereses económicos del empleador o de la empresa.

Es importante tener en cuenta que dada la cantidad de dinero que reciben estas personas provenientes de la remuneración por sus labores, su salario integral no cuenta con subsidios de transporte, pues este beneficio, únicamente puede ser entregado a aquellas personas que tengan ingresos por debajo a los 2 salarios mínimos mensuales.

