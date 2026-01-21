Barranquilla

Fuertes vientos continuarán afectando el Caribe colombiano durante los próximos tres días

La Dimar alertó sobre oleaje elevado y precauciones para navegantes.

Foto: cortesía Dimar.

Foto: cortesía Dimar.

La Dirección General Marítima (Dimar) informó que las condiciones meteorológicas en el litoral Caribe colombiano continuarán adversas durante al menos las próximas 72 horas, debido a la interacción de un sistema de baja presión sobre el centro del litoral y una alta presión en el Atlántico norte. Estos fenómenos están generando vientos fuertes del este y noreste, con velocidades que oscilan entre 30 y 55 km/h, y olas de hasta 2,6 metros.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Los vientos más intensos se registran en el sur del Caribe, particularmente en las áreas marítimas cercanas a Riohacha, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, mientras que en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se reportan rachas de entre 27 y 35 km/h.

Vientos de 30 a 55 kilómetros por hora

Según el Teniente de Navío Miguel Fernández, “en el Mar Caribe se está presentando la interacción de varios sistemas atmosféricos, favoreciendo condiciones de vientos de 30 a 55 kilómetros por hora y una altura significativa de la ola de 1,5 a 2,6 metros”.

Más información

Para los próximos tres días, Dimar prevé que los vientos puedan alcanzar hasta 33 km/h y el oleaje mantenerse alrededor de 2,2 metros, afectando especialmente la navegación y las actividades recreativas en la región. Las autoridades marítimas recomiendan extremar las medidas de seguridad y evitar desplazamientos innecesarios en embarcaciones pequeñas.

La Dimar insistió en la importancia de que los operadores marítimos y la población en general sigan las directrices de seguridad y consulten los reportes actualizados de condiciones meteomarinas antes de realizar cualquier actividad en el mar.

La autoridad marítima enfatizó que mantener precauciones es vital para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los usuarios en las aguas del Caribe, especialmente en zonas donde la fuerza del viento y el oleaje puede afectar embarcaciones y deportes acuáticos.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad