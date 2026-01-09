Dimar alertó sobre velocidad de los vientos en Cartagena: olas podrían alcanzar altura de 3 metros

La Dirección General Marítima (Dimar) informa a las comunidades de San Andrés, Providencia, Turbo, Coveñas, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta sobre la actualización de las condiciones meteomarinas que se presentan actualmente en el litoral Caribe colombiano.

Actualmente en el mar Caribe se registra la interacción de varios sistemas atmosféricos: un sistema de alta presión posicionado al noroeste de las Bahamas y la baja presión asociada a la vaguada monzónica, lo que está generando vientos alisios del este, con velocidades entre 33 a 51 km/h, así como alturas de ola significativas, que oscilan entre 1,5 y 3,0 metros.

Se espera que estas condiciones se mantengan durante las próximas 72 horas, con vientos de dirección noreste y este que podrían alcanzar hasta los 52 km/h, y un oleaje de hasta 3,0 metros de altura, especialmente en áreas marítimas del litoral Caribe centro, sur e insular.

De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Marítima Colombiana recomienda al gremio marítimo y a la población en general extremar las medidas de seguridad durante el desarrollo de actividades náuticas y recreativas.

Asimismo, se sugiere seguir las indicaciones de las autoridades y consultar con antelación los reportes meteomarinos actualizados a través de la página oficial de la entidad: www.dimar.mil.co, las redes sociales (@DimarColombia) y el sitio web oficial del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).