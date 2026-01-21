Buque ARC Simón Bolívar llegó a la Antártica para la XII Expedición Científica Colombiana

Luego de 41 días de navegación, el buque de Investigación Científica ARC “Simón Bolívar”, de la Armada de Colombia y la Dirección General Marítima (Dimar), arribó exitosamente al continente antártico, marcando un nuevo hito para la ciencia, la seguridad marítima y la proyección internacional del país.

La travesía inició con el zarpe desde el muelle de la Base Naval ARC “Bolívar”, en Cartagena, pasando por el Canal de Panamá y navegando por el Pacífico sudeste haciendo arribos estratégicos en Valparaíso y Punta Arenas, Chile, hasta llegar al extremo sur del continente. Por segunda vez, esta unidad diseñada y construida en Colombia, demuestra su capacidad para operar de manera segura en escenarios polares.

Durante la navegación se desarrolló la primera fase del Crucero Oceanográfico del Pacífico Sudeste, con la realización de 12 estaciones oceanográficas, fundamentales para dar continuidad al Proyecto ICEMAN – Investigación Científica Marina para la Seguridad Marítima en la Antártica-, liderado por la Dimar desde el año 2015, orientado a fortalecer la seguridad marítima y la gestión ambiental mediante la actualización de cartografía náutica, el estudio de parámetros oceanográficos y el análisis de la influencia atmosférica en el nivel del mar.

En este momento, el buque está fondeado en la Ensenada Chacón donde se encuentra ubicada la base “Pedro Vicente Maldonado” del Ecuador, cumpliendo con el apoyo logístico y científico que hace parte de la cooperación internacional con el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (INOCAR), y cuyo aporte consistió en el transporte de 9 toneladas de carga (víveres perecederos y no perecederos y materiales de construcción) y 1.925 galones de diésel antártico, los cuales son fundamentales para el correcto funcionamiento de la base.

Asimismo, la base “Pedro Vicente Maldonado” servirá a Colombia como plataforma para el desarrollo de la línea de investigación de meteorología del Proyecto ICEMAN, en donde el Suboficial Segundo Edinson Guevara y el Marinero Primero Yefer López, estarán durante 30 días en la base efectuando monitoreo de las condiciones atmosféricas de la zona.

La Jefe de la XII Expedición Científica Antártica de Colombia, Capitán de Fragata Rossny Carranza Torres, se refirió a esta labor: “a partir de los datos obtenidos mediante perfiles CTD (conductividad, temperatura y profundidad), los investigadores analizarán la distribución de temperatura, salinidad y densidad del océano, este estudio permitirá comprender la dinámica de las corrientes oceánicas y su influencia sobre el entorno marino, aportando conocimiento esencial para el entendimiento de los procesos físicos del océano.”

Toda la información recolectada será procesada bajo los estándares del Centro Colombiano de Datos e Información Oceanográfica (CECOLDO) y del Programa de Intercambio Internacional de Datos Oceanográficos (IODE), garantizando su calidad, interoperabilidad y disponibilidad para la comunidad científica nacional e internacional; contribuyendo al fortalecimiento del acceso a información oceanográfica de interés científico para la comunidad.

Colombia reafirma su compromiso con la investigación científica, la cooperación internacional y la seguridad marítima, consolidando su papel activo en el Sistema del Tratado Antártico y a su vez, fortaleciendo el conocimiento científico sobre uno de los territorios más estratégicos para el equilibrio climático del planeta.