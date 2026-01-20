Tabla de Posiciones Champions League: ¿Qué equipos ya están clasificados a octavos de final?

Luis Díaz festeja uno de los dos goles de Harry Kane en Liga de Campeones. (Photo by Alex Grimm/Getty Images) / Alex Grimm

Concluyó la séptima fecha de la fase regular de la Liga de Campeones, jornada que siguió consolidando al Arsenal como mejor equipo de esta instancia, sumando 21 puntos de 21 posibles. Bayern Múnich, con el regreso de Luis Díaz al certamen, sigue como el único escolta de los londinenses.

A falta de una jornada, hay dos equipos ya clasificados a los octavos de final del torneo; mientras que otros cuatro ya no tienen ninguna chance de llegar a los playoffs de la Liga de Campeones.

Camilo Durán, héroe del Qarabag y verdugo del Frankfurt

El Qarabag de Azerbaiyán derrotó 3-2 al Eintracht Frankfurt de Alemania, resultado que dejó al club muy cerca de un lugar en los playoffs y, de paso, eliminó al club teutón de la competencia.

La gran figura del encuentro fue el delantero samario Camilo Durán, quien aportó un doblete para abrir el marcador y convertir el 2-2 parcial. Durán igualó los 4 tantos de Luis Javier Suárez en la tabla de máximos anotadores de la Champions.

Qarabag está en el puesto 17 de la tabla de posiciones con 10 puntos. Un triunfo lo dejará matemáticamente clasificado al repechaje de los octavos de final del torneo. Incluso con la derrota podría avanzar.

Luis Suárez, la figura del Sporting en Champions

Luis Javier Suárez se convirtió en la gran figura de la séptima jornada de la Champions League, luego de liderar el triunfo 2-1 del Sporting sobre PSG en el Estadio Jose Alvalade.

La primera anotación del colombiano se produjo a los 74 minutos de partido, al capturar un rebote en el área que definió al palo lejano del arquero Lucas Chevalier. Aunque instantes después igualó la historia el georgiano Khvicha Kvaratskhelia con una anotación sensacional, en el último instante del encuentro nuevamente apareció Suárez para marcar de cabeza el tanto de la victoria.

Con este resultado, el Sporting llega a 13 unidades, igualando la línea del PSG. En la última fecha, cuando visite al Athletic Club en San Mamés, podría definir su clasificación a los octavos de final.

Bayern y Arsenal, únicos clasificados

Con solo una jornada por delante, Arsenal, con 21 puntos, y Bayern Múnich, con 18, son los únicos dos equipos que tienen garantizada su presencia en los octavos de final de la Liga de Campeones. La próxima semana se conocerán todos los demás clubes clasificados.

Resultados de la fecha 7 de la Champions League

Kairan 1-4 Brujas

Bodo 3-1 Manchester City

Villarreal 1-2 Ajax

Tottenham 2-0 Borussia Dortmund

Olympiacos 2-0 Bayer Leverkusen

Sporting Lisboa 2-1 PSG

Inter 1-3 Arsenal

Real Madrid 6-1 AS Monaco

Copenhague 1-1 Napoli

Galatasaray 1-1 Atlético Madrid

Qarabag 3-2 Frankfurt

Marsella 0-3 Liverpool

Newcastle 3-0 PSV

Slavia Praga 2-4 Barcelona

Juventus 2-0 Benfica

Chelsea 1-0 Pafos

Bayern Múnich 2-0 Union Saint-Gilloise

Atalanta 2-3 Athletic Bilbao

