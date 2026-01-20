Hospital de referencia en el Cauca en crisis por sobreocupación superior al 300%

Popayán

El Hospital Susana López de Valencia, uno de los principales centros asistenciales de referencia del Cauca registra una de sus mayores crisis por sobreocupación superior al 300%, en el servicio de urgencias.

La problemática en el hospital, al que llegan pacientes remitidos desde diferentes municipios del departamento, viene generando demoras en la atención y alta presión sobre el personal médico.

En total hay sobreocupación del 327% en urgencias pediatría, 259 en urgencias adultos y 220 en urgencias ginecología.

Las directivas señalaron que la concurrencia masiva de pacientes, tanto por emergencias reales como por consultas que no corresponden a urgencias vitales, propiciaron el desbordado de la capacidad instalada del centro asistencial.

La subdirectora científica del hospital Yina Andrea Romero afirmó que se adoptaron planes de contingencia.

“Las medidas incluyen la reestructuración de turnos del personal médico y de enfermería, habilitación de áreas adicionales para observación. Además, estamos priorizando la atención de casos críticos y aumentando la coordinación con los hospitales de primer nivel de complejidad para derivar pacientes cuando sea necesario”, aseveró.

Las directivas hicieron un llamado a la ciudadanía para el uso responsable del servicio de urgencias y recomendaron acudir a la red primaria de cada EPS cuando no se trate de situaciones que comprometan la vida o la funcionalidad.

“Esto nos ayudaría a descongestionar el servicio de urgencias y garantizar una adecuada atención a quien realmente lo está necesitando”, explicó Romero.

Además, la profesional puntualizó que, “en ningún caso esta situación refleja la falta de compromiso del talento humano en salud. Se continúa brindando atención con profesionalismo en condiciones de alta presión asistencial”.

Como medida adicional, se restringió el ingreso de acompañantes a uno por menor en urgencias pediátricas y solo en casos específicos para adultos, mientras se supera esta fase de alta ocupación.