“Colombia es el socio más importante de la región para EE.UU.”: Francisco Santos

Francisco “Pacho” Santos recordó que tuvo dos momentos clave de relacionamiento con el Gobierno estadounidense. El primero ocurrió durante su gestión como vicepresidente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando, según explicó, el acercamiento inicial fue complejo y estuvo marcado por la necesidad de ganarse la confianza de Washington.

Entre las anécdotas que compartió, señaló que en ese periodo la relación implicaba “poner la cara y aceptar los errores cuando los había”, una postura que, aseguró, le permitió construir un vínculo sólido con ese país y su gobierno.

El segundo acercamiento se dio durante la presidencia de Donald Trump, etapa en la que Santos se desempeñó como embajador de Colombia en Estados Unidos. Sobre ese periodo, afirmó que el ambiente político interno en ese país era especialmente complejo debido a la fuerte polarización bipartidista.

También mencionó que, en ese contexto, el poder pasó del Departamento de Estado directamente a la Casa Blanca, lo que transformó la dinámica diplomática. “Ya era una relación más de poder, de rodilleras”, expresó.

Santos relató además una anécdota con el expresidente Iván Duque, quien le preguntó en tono jocoso: “¿Cómo están sus rodilleras después de ocho años con Estados Unidos?”. Según contó, ese fue el momento en el que Duque le anunció su designación como embajador: “Desempólvelas porque va a ser embajador”.

No obstante, el exvicepresidente aclaró que mantener relaciones con Estados Unidos no implica someterse, y reiteró que Colombia es el socio estratégico más importante de Estados Unidos en la región.

Para cerrar, citó al secretario de estado Marco Rubio, quien según Santos afirmó que “el problema no es contra Colombia, sino contra el presidente que duró tres años hablando cosas terribles de Estados Unidos”.

