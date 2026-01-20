Registraduría avaló firmas de 15 precandidatos presidenciales: se quedaron seis por fuera

Los pre candidatos a la alcaldía de Armenia deberán recoger 50.000 firmas / Cortesía Colprensa

La Registraduría terminó de revisar las alrededor de 28 millones de firmas que presentaron 21 precandidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño.

Este lunes se confirmó que se certificaron las firmas de 15 aspirantes, que lograron cumplir con el umbral mínimo (630.000) para avalar sus candidaturas para las elecciones presidenciales de este año.

Las últimas que obtuvieron la certificación fueron las de Carlos Caicedo, Abelardo de la Espriella, Felipe Córdoba, Leonardo Huerta, Sondra Macollins y Daniel Palacios.

Esos seis se sumaron este lunes a otros nueve previamente avalados.

Es de recordar que el aval a estos candidatos llega luego de denuncias del propio organismo electoral, que advirtió posibles intentos de fraude por parte de algunos, en las que se intentó pasar mayor cantidad de firmas con fotocopias e identidades repetidas.

Sin embargo, es de recordar que la mayoría de los candidatos había radicado más de un millón de firmas. En el caso de Abelardo de la Espriella, incluso, se habían presentado más de 5 millones.

Candidatos que cumplieron con las firmas:

1. Aníbal Gaviria

2. Mauricio Cárdenas

3. Santiago Botero Jaramillo

4. David Luna

5. Mauricio Lizcano Arango

6. Carlos Caicedo

7. Abelardo de la Espriella

8. Felipe Córdoba

9. Leonardo Huerta

10. Sondra Macollins

11. Daniel Palacios

12. Vicky Dávila

13. Luis Gilberto Murillo

14. Claudia López

15. Juan Daniel Oviedo

No cumplieron:

1. Pedro Agustino Rosado Escorcia

2. Mihaly Flandorffer Peniche

3. Alexander Francisco Henao Otálora

4. Ernesto Sánchez Herrera

5. Henry Humberto Martínez Sánchez

6. Pedro Pablo Díaz García