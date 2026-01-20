Bélgica pidió a la UE firmeza ante Trump en Davos: “Busca socavar nuestra unidad”

El Gobierno de Bélgica rechazó que la Unión Europea (UE) mantenga una postura “complaciente” con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el Foro Económico Mundial de Davos, tras sus amenazas sobre Groenlandia, y criticó que “busca socavar la unidad” del bloque comunitario mediante la estrategia “divide y vencerás”.

“El presidente Trump prefiere eludir a la Unión Europea mediante relaciones bilaterales con cada uno de los Estados miembros, con el objetivo de fomentar la discordia y la falta de solidaridad entre todos. Divide y vencerás, en cierto modo. Es lo que EE.UU. busca para socavar nuestra cohesión y, por ende, nuestro peso económico y diplomático”, dijo este martes 20 de enero, el ministro de Exteriores belga, el liberal Maxime Prévot, al diario belga ‘Le Soir’.

Prévot se expresó así desde el Foro de Davos (Suiza), donde es posible que se produzca una reunión entre el primer ministro belga, Bart de Wever, y Trump, junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el rey Felipe de los belgas, según los medios belgas.

El vice primer ministro y titular de Exteriores señaló que los Veintisiete deben adoptar una postura de “unión” ante las pretensiones de EE.UU. de anexionarse Groenlandia, territorio danés, e instó a los países europeos a hablar “con una sola voz”.

“Hoy, personalmente, me preocupa tanto la actitud de la administración estadounidense, particularmente hostil hacia sus aliados históricos, como la dificultad que tiene Europa para hablar con una sola voz en asuntos internacionales”, remarcó.

Prévot señaló que esa dificultad de mantener una postura unida se ha manifestado en la guerra en Gaza, en la falta de “control” sobre la invasión rusa de Ucrania, en la guerra arancelaria o en la Junta de la Paz para Gaza.

“La principal preocupación es asegurarse de que la UE, por su falta de unidad, no esté sembrando las semillas de su propio debilitamiento. Solo somos fuertes cuando nos mantenemos unidos”, sentenció.

“Apaciguar y complacer es contraproducente”

En la misma línea se pronunció en la víspera el primer ministro, Bart de Wever, también desde Davos, quien expresó al periódico Het Laatste Nieuws que “apaciguar y complacer resulta contraproducente” cuando se amenaza a países de la OTAN.

De Wever consideró que EE.UU. está elevando su “ansia geopolítica” y calificó a Trump como la “pequeña oruga glotona”.

“Y no sé qué decidirá Europa, nosotros (Bélgica) somos un país modesto. Pero mi sensación, ahora que los líderes europeos se bombardean con mensajes de WhatsApp, es que una gran mayoría de colegas se está inclinando hacia la idea del ‘ya basta’”, deslizó.

El primer ministro belga confía aún así en la vía diplomática en el Foro de Davos, donde tal vez tenga ocasión de hablar con Trump y Rutte junto con el monarca belga.

“Si finalmente se celebra, será un momento especial. Acompañaré al jefe del Estado a ese encuentro. Lo diré así: creo que será una reunión sin guion. Aunque aún habrá que ver si todo se desarrolla según lo previsto”, zanjó.