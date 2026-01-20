Motocarristas salen a las calles para exigir ampliación de tregua entre bandas criminales

Cientos de motocarristas del municipio de Soledad, junto a comerciantes y otros gremios sociales del Atlántico, protagonizaron este martes una movilización pacífica para solicitar la ampliación de la tregua entre las bandas criminales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, la cual finaliza hoy 20 de enero.

La protesta inició en el municipio de Soledad y avanzó hasta una cancha de fútbol en la ciudad de Barranquilla, donde los manifestantes expresaron su preocupación ante la posibilidad de que, con el fin de la tregua, se recrudezcan las extorsiones y los hechos de violencia que afectan principalmente a los pequeños comerciantes y trabajadores del transporte informal.

Los participantes señalaron que esta medida ha sido clave para disminuir la presión criminal sobre los gremios y pidieron que se mantenga como un mecanismo temporal mientras se fortalecen las estrategias de seguridad en la región.

“Que le den más tiempo a la tregua”

Gustavo Adolfo Araca, líder de la Fundación Jóvenes de Paz, explicó que la movilización busca visibilizar el impacto que la inseguridad ha tenido sobre la población joven.

“Hoy estamos aquí alzando la voz como jóvenes que necesitamos tranquilidad y oportunidades. Somos los jóvenes quienes hemos padecido esta problemática y este flagelo de la inseguridad”, afirmó.

El líder social agregó que la protesta reúne a distintos sectores de la sociedad.

“Salimos a las calles los gremios de motocarristas, los gremios culturales, los comerciantes y también los jóvenes, todos alzando la voz para pedirle a los jefes de las diferentes organizaciones que le den más tiempo a la tregua que se está adelantando”, señaló.

Finalmente, Araca enfatizó que la petición no tiene un trasfondo político, sino social. “Esto no es de los políticos, esto es del pueblo. Somos nosotros, como ciudadanos, los que tenemos que alzar la voz porque somos los más golpeados por las problemáticas que se viven en el territorio”, concluyó.

Cabe recordar que recientemente el Gobierno Nacional canceló el traslado de líderes de estas estructuras criminales a cárceles de Barranquilla, una decisión que generó reacciones encontradas en medio del proceso de reducción de la violencia en el Atlántico.