Denuncian ocupación irregular de salones y laboratorios en la Uniatlántico

La Universidad del Atlántico enfrenta una nueva controversia tras denuncias sobre la ocupación permanente e irregular de salones, oficinas y laboratorios dentro de su campus, presuntamente por un grupo de personas cuya identidad no ha sido plenamente establecida.

De acuerdo con las alertas conocidas, la situación se concentra principalmente en el bloque A, donde se han instalado cambuches en salones, laboratorios, pasillos y zonas comunes. Incluso, se reporta que algunas personas estarían viviendo de manera permanente dentro de estos espacios académicos, afectando el normal desarrollo de las actividades universitarias.

Según versiones preliminares, se trataría de personas que habrían perdido sus viviendas o enfrentado conflictos familiares durante el paro estudiantil que finalizó recientemente. Estas personas, al parecer, estarían exigiendo al rector encargado el pago de supuestas garantías económicas que aseguran haber sido “acordadas” durante las jornadas de protesta.

“Se encuentran en oficinas, laboratorios y salones. Actualmente, hemos evidenciado que en el bloque A de la Universidad del Atlántico había personas inclusive viviendo dentro de los salones. Hay personas con cambuches ya organizados en medio de los pasillos, en medio de zonas de la universidad, que se encuentran ahora mismo viviendo en la institución académica”, denunció Juan Chamorro, representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Jurídicas.

Dudas sobre la identidad de los ocupantes

El líder estudiantil también manifestó preocupación por la falta de claridad frente a la identidad de quienes permanecen en el campus, señalando que no se tiene certeza de que todos sean estudiantes activos de la institución.

Ante este panorama, Chamorro hizo un llamado a los organismos de control y a las directivas universitarias para que se investigue la situación y se adopten medidas que permitan recuperar los espacios académicos, garantizar la seguridad de la comunidad universitaria y restablecer el normal funcionamiento de la Universidad del Atlántico.

Hasta el momento, la administración de la institución no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias.