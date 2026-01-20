Tragedia en Barranquilla: menor de 12 años murió tras caer de un noveno piso

Una tragedia se registró en la noche del lunes 19 de enero en el barrio Villa Carolina, al norte de Barranquilla, donde un menor de 12 años perdió la vida tras caer al vacío desde el balcón de un apartamento ubicado en un noveno piso.

Los hechos ocurrieron hacia las 9:00P.M. en un inmueble ubicado en la calle 93 con carrera 71. De acuerdo con la información suministrada por la policía, la madre del menor relató que su hijo se encontraba jugando con una silla dentro del apartamento cuando, por un descuido, perdió el equilibrio y cayó por el balcón.

El menor falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones sufridas en la caída.

Las autoridades reiteraron el llamado a padres y cuidadores para extremar las medidas de seguridad en viviendas ubicadas en pisos altos.