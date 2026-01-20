MinTrabajo multó por más de $2 mil millones al Hospital Universitario de Santander

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Ministerio de Trabajo, Antonio Sanguino, multó al Hospital Universitario de Santander por más de dos mil millones de pesos.

La sanción se da por tercerización e informalidad laboral.

“Vamos a poner en conocimiento de las autoridades este hecho, porque viola la ley y es un delito penal lo que está ocurriendo”, aseguró Sanguino.

El ministro de Trabajo acompañó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante la visita a Santander, en el marco de la entrega de ambulancias y el seguimiento a los compromisos del Gobierno Nacional con el sector salud y la formalización laboral.

“Este fenómeno de la informalidad laboral y de la precarización es un común denominador en las situaciones públicas del sector salud, no solo en Santander, sino en todo el país”, expresó Sanguino frente a la privatización de la situación de salud del país.

Sanguino también se pronunció frente a las prácticas laborales en el sector salud y cuestionó el uso de contratos sindicales en algunos hospitales del país.

“Por cuenta de políticas neoliberales que se impusieron en el sector salud, especialmente con la privatización del sistema, se ha presentado un fenómeno que estamos tratando de delimitar: los llamados contratos sindicales”, señaló.

Agregó que “en muchos casos, los sindicatos terminan convirtiéndose en empresas temporales, al hacer acuerdos con las directivas de los hospitales y actuar como intermediarios de la fuerza laboral”, una práctica que, advirtió, “no puede ser permitida porque desvirtúa la naturaleza del sindicalismo”.