Alcalde Galán rechazó muerte del profesor Neill Felipe Cubides y promete captura de responsables

El alcalde Carlos Fernando Galán rechazó la muerte del profesor Universitario Neill Felipe Cubides y aseguró que los responsables de este hecho serán capturados, para que respondan ante la justicia por esta “atrocidad”.

Galán confirmó la activación de un grupo especial de Tareas conjuntas con el CTI y unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá y serán los encargados de capturar a los responsables del crimen del profesor de la Universidad Externado en el menor tiempo posible.

Recordemos que el docente había sido reportado como desaparecido el pasado 15 de enero.

“No vamos a descansar hasta que los asesinos estén tras las rejas”, afirmó el mandatario local.

De otro lado la Universidad Externado de Colombia especialmente la Facultad de Comunicación Social, a la cual hacia parte el docente, decretó tres días de luto por la perdida de Neill Felipe Cubides.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del profesor Neill Felipe Cubides Ariza. Su paso por nuestra Facultad dejó huellas significativas en quienes tuvieron la oportunidad de aprender y trabajar con él”, aseguró el alma mater en su cuenta de X.