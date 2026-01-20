Santa Marta

Ya fue entregada Casa Amancay que beneficiará 29 mujeres de economía popular en Santa Marta

Con una inversión superior a $2.800 millones, la intervención consolida un modelo de revitalización urbana. Una apuesta del gobierno nacional que brindará una solución habitacional transitoria en el centro histórico de Santa Marta.

Se conoce el primer proyecto de soluciones habitacionales transitorias desarrollado en el centro histórico de Santa Marta para madres cabeza de hogar. Con una inversión superior a $2.800 millones. Se trata de Casa Amancay: la apuesta del gobierno nacional que da solución habitacional a los más necesitados.

Casa Amancay beneficiará a 29 mujeres de la economía popular que desarrollan sus actividades en la bahía de Santa Marta, mediante un mismo número de unidades habitacionales que garantizarán condiciones dignas y seguras. Con la revitalización de la casa ubicada en la calle 11 #1C-51, en el Centro Histórico de la Ciudad.

Además de la obra física, Casa Amancay incorpora un componente de acompañamiento social, el fortalecimiento de actividades económicas tradicionales y el apoyo a procesos organizativos liderados por las familias beneficiarias.

A través de Casa Amancay, la ANIM y CISA se busca fortalecer la construcción de ciudades más justas y seguras.

