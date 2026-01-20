Santa Marta

Panfleto que circula en Zona Bananera es apócrifo y no corresponde al Clan del Golfo: Gobernación

Según la información de las autoridades el panfleto en mención ha sido verificado y no corresponde a la autoría ni a los patrones de redacción de esa estructura criminal y su propósito es intimidatorio.

Clan del Golfo/ Foto: Colprensa

Clan del Golfo/ Foto: Colprensa

Magdalena

A través de un comunicado la Gobernación del Magdalena rechazó la circulación de un panfleto atribuido al Clan del Golfo en el municipio de la Zona Bananera y advierte sobre informaciones que buscan generar miedo y deslegitimar la acción del estado.

Según la información de las autoridades el panfleto en mención ha sido verificado y no corresponde a la autoría ni a los patrones de redacción de esa estructura criminal y su propósito es intimidatorio.

Le puede interesar:

Santa Marta presentó reducción en delitos de alto impacto en 2025: Tasa de homicidios cayó 16,2%

Por otro lado, se conoció que los comandos de distrito y estación junto con las patrullas de vigilancia adelantan acompañamiento puerta a puerta en el sector comercio y la comunidad, esto con el fin de garantizar la tranquilidad y responder ante cualquier eventualidad.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad