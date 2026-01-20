Panfleto que circula en Zona Bananera es apócrifo y no corresponde al Clan del Golfo: Gobernación

Magdalena

A través de un comunicado la Gobernación del Magdalena rechazó la circulación de un panfleto atribuido al Clan del Golfo en el municipio de la Zona Bananera y advierte sobre informaciones que buscan generar miedo y deslegitimar la acción del estado.

Según la información de las autoridades el panfleto en mención ha sido verificado y no corresponde a la autoría ni a los patrones de redacción de esa estructura criminal y su propósito es intimidatorio.

Le puede interesar:

Santa Marta presentó reducción en delitos de alto impacto en 2025: Tasa de homicidios cayó 16,2%

Por otro lado, se conoció que los comandos de distrito y estación junto con las patrullas de vigilancia adelantan acompañamiento puerta a puerta en el sector comercio y la comunidad, esto con el fin de garantizar la tranquilidad y responder ante cualquier eventualidad.