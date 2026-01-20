El sistema de Salud necesita de una la emergencia económica, según gobierno

Durante el último Consejo de Ministros, el Gobierno expuso los argumentos que, según sus funcionarios, sustentan la necesidad de una eventual emergencia económica, con énfasis en la situación financiera del sistema de salud y en las fuentes de recursos requeridas para atender decisiones judiciales y ajustes presupuestales.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que es necesario buscar mecanismos para eliminar los copagos que cobran las EPS. Según dijo, estos recursos “representan cerca de $2 billones de pesos y no sabemos qué hacen las EPS con eso”, al referirse al manejo de esos dineros dentro del sistema.

Jaramillo también señaló que el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), ordenado por la Corte Constitucional, implicaría un esfuerzo fiscal adicional que, en su concepto, requiere medidas extraordinarias. “Eso implica un presupuesto adicional de $3.3 billones de pesos y no los tenemos”, aseguró el ministro durante la sesión.

En materia de impuestos a productos nocivos para la salud, el ministro presentó gráficas que, según explicó, ubican a Colombia entre los países que menos recauda por las cajas de tabaco. “Aumentar el precio del tabaco no solamente favorece la salud sino que nos pone en un nivel parecido a los demás países de Latinoamérica”, afirmó Jaramillo ante el Consejo de Ministros.

Por su parte, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, se refirió a los faltantes en el presupuesto nacional y sostuvo que estos no son atribuibles al Gobierno. “Son responsabilidad de un Congreso al que poco y nada le importa la suerte de los colombianos en ninguno de los aspectos”, señaló.