Dólares falsos y bienes sin entregar de las Farc dejan sin dinero a las víctimas, según Contraloría

La Contralora Delegada para el Sector Justicia, Jenny Lindo, afirmó que no hay plata para indemnizar a las víctimas del conflicto armado, ya que las extintas Farc no entregaron los bienes y dineros a los cuales se comprometieron en el Acuerdo de Paz. Además, algunos de los bienes entregados, como 1.500 dólares falsos de los 450 mil prometidos, no podrán ser monetizados.

