Dólares falsos y bienes sin entregar de las Farc dejan sin dinero a las víctimas, según Contraloría
La Contralora Delegada para el Sector Justicia, Jenny Lindo, dio detalles del informe de la Contraloría General sobre el estado de cumplimiento de las sentencias de las Farc.
12:29
La Contralora Delegada para el Sector Justicia, Jenny Lindo, afirmó que no hay plata para indemnizar a las víctimas del conflicto armado, ya que las extintas Farc no entregaron los bienes y dineros a los cuales se comprometieron en el Acuerdo de Paz. Además, algunos de los bienes entregados, como 1.500 dólares falsos de los 450 mil prometidos, no podrán ser monetizados.
Noticia en desarrollo