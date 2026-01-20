Dayro Moreno tras primer doblete del 2026: “Estoy trabajando para demostrar que puedo ir al Mundial”

Dayro Moreno comenzó su 2026 por todo lo alto. El delantero tolimense fue el encargado de darle el triunfo a Once Caldas en el juego contra Cúcuta por la fecha 1 de la Liga colombiana, en un duelo que tuvo lugar en el estadio General Santander (1-2).

Dayro, que cumplió 40 años en septiembre, marcó el empate parcial de penal y luego, sobre los 87′ mandó a guardar el balón luego de un envío desde la izquierda. Con este doblete, alcanzó los 375 goles en su carrera, extendiendo su ventaja en el primer puesto de la tabla de máximos goleadores del país.

Por su parte, llegó a 168 anotaciones con Once Caldas, quedando a 3 de igualar las 171 que dejó Sergio Galván Rey y que lo mantienen como el máximo anotador en la historia del club. Asimismo, se convirtió en el primer jugador colombiano que marca en 23 temporadas consecutivas.

Dayro Moreno aviva su sueño de ir al Mundial

En rueda de prensa posterior al juego contra Cúcuta, Dayro se mostró satisfecho por poder aportarle al equipo y aseguró que es el año de volver a salir campeón con Once Caldas.

“Me estoy preparando para seguir consiguiendo objetivos en lo personal, pero también pensando en el grupo. Este es un grupo muy lindo. Tenemos un proceso de dos años. Ya es hora: Once Caldas se merece un título, darles satisfacción a nosotros mismos, a los directivos que nos tienen la confianza cada año, y para la hinchada. Hoy se empezó muy bien. Nos propusimos jugar 19 finales, esta es la primera, la ganamos y ahora hay que pensar en Santa Fe”, comenzó diciendo.

Puede leer: Once Caldas remonta con doblete de Dayro Moreno y amarga el regreso del Cúcuta a Primera

Posteriormente, manifestó que se está preparando para regresar a la Selección Colombia, a la que fue convocado recientemente, y poder ir al Mundial 2026.

“Se empieza bien. Es fruto del trabajo; el cuerpo técnico me ha ayudado muchísimo a mi carrera, los directivos que me dan la confianza. Tengo metas, tengo sueños. Quiero ser campeón con Once Caldas, seguir rompiendo récord en lo personal, dejar la vara alta y lo que queremos y todo el mundo sabe, ir a ese sueño mundialista; estoy trabajando cada partido para demostrar que Dayro puede ir al Mundial”, dijo .

“Siempre trabajo, me levanto con la alegría de pensar en fútbol; es una motivación grande llegar a la institución de la cual soy hincha. Cada día voy con la ilusión de entrenarme bien, de seguir haciendo goles; eso es muy importante. Dios quiera que se me dé la oportunidad de ir al Mundial, pero tengo que hacer las cosas bien en el equipo. Yo sé que tengo con qué, porque tengo apoyo, entonces voy a seguir trabajando y voy a seguir haciendo cosas buenas para la institución y en lo individual también”, añadió sobre su deseo de ir a la cita orbital.

Finalmente, además de agradecer por el cariño que le tiene la gente en cada estadio al que va, se refirió al gran aporte que tiene para la liga la presencia de los jugadores experimentados.

Le puede interesar: Sorpresivo descenso de la Selección Colombia en el Ranking FIFA: Así está la última actualización

“Ustedes lo han visto, nosotros, entre comillas, los veteranos, con respeto de la gente joven, volvimos y la liga ha cogido un nivel muy grande, un prestigio grande a nivel internacional porque volvieron Rodallega, Falcao, Bacca, Teófilo, ahora Muriel, mi persona, (Carlos) Darwin; creo que hemos hecho cosas importantes. Sabemos que, aparte del plus, son muy importantes para sus equipos y es una competencia linda, sana. Tengo buena relación con todos, nos hablamos y es importante. Vamos a dejarles un legado importante a la gente joven que viene de atrás. Cada uno trabaja en sus equipos para demostrar, porque en Colombia hay mucho talento y la liga merece que se vea con buenos ojos por el talento que tenemos, entonces contento de que estemos todos y dándole esa alegría al pueblo colombiano cada ocho días en sus equipos y en sus partidos”, finalizó.