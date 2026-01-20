¿Cuál es la edad máxima para pasarse a Colpensiones? Fecha límite en 2026 para pedir doble asesoría. Getty Images

A finales de 2025, Colpensiones reportó más de 7 millones de personas afiliadas, con un incremento del 0,3 % entre septiembre y octubre. Al cierre de este último mes, Colpensiones tenía 1′844.527 personas pensionadas.

Una cantidad considerable de colombianos ha optado por llevar a cabo el trámite de traslado de sus pensiones hacia la administradora estatal, aprovechando la ventana de la oportunidad de traslado, la cual tiene su fecha límite en 2026, al cumplirse dos años de la promulgación de la reforma pensional.

Así las cosas, si cumple los requisitos para estar en el régimen de transición y quiere aprovechar la oportunidad de traslado, lo más recomendable es solicitar la doble asesoría lo antes posible. Conozca a continuación las fechas a marcar en el calendario.

Fecha límite para pedir traslado a Colpensiones en 2026

El principal plazo a la vista para las personas que desean trasladarse a Colpensiones es el 16 de julio, cuando terminan los dos años de la oportunidad de traslado contemplada en la reforma pensional.

Sin embargo, la administradora estatal destacó también la fecha del 30 de junio, ya que en ella se cumple el límite establecido para el cumplimiento de los requisitos del régimen de transición.

En ese sentido, mientras aún subsiste la incertidumbre sobre la reforma pensional (Ley 2381 de 2024), el artículo 75 de la misma sigue en vigencia, contemplando las fechas de la oportunidad de traslado.

Tenga en cuenta que, dependiendo de lo que pase con la reforma, después del 16 de julio, quedaría en vigencia el anterior régimen contemplado en la Ley 30 de 1993. En este, el traslado solo puede hacerse cada 5 años, con un régimen de transición basado más en la edad que en las semanas cotizadas, como se contempla en la nueva legislación.

¿En qué consiste la doble asesoría?

La doble asesoría es uno de los pasos primordiales a llevar a cabo para trasladarse de un fondo de pensiones al régimen público de prima media administrado por Colpensiones.

Según explica Porvenir, la doble asesoría permite que los usuarios tengan un panorama mucho más claro de las diferencias y beneficios que podrían recibir, de acuerdo con la edad y el régimen escogido.

Como su nombre lo indica, el usuario debe recibir dos asesorías para garantizar la imparcialidad de su decisión, una por parte de Colpensiones y otra en su fondo privado.

Requisitos para solicitar el traslado a Colpensiones: ¿Hay edad máxima?

Las personas interesadas en trasladarse a Colpensiones deben cumplir con los requisitos del nuevo régimen de transición antes del 30 de junio de 2026 para poder aprovechar la oportunidad de traslado:

Mujeres: tener entre 47 y 56 años y haber cotizado 750 semanas o más.

tener entre y haber cotizado o más. Hombres: tener entre 52 y 61 años y haber cotizado 900 semanas o más.