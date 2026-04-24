Irán y Estados Unidos envían negociadores a Pakistán: segundo round de conversaciones

El plan de paz, presentado por Irán, incluye que Estados Unidos debe levantar sanciones y aceptar el enriquecimiento de uranio por parte de Teherán. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Irán y Estados Unidos retomarán las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio y ambos países anunciaron el viernes el envío de negociadores a Pakistán, que actúa como mediador.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que los emisarios del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, partirán el sábado hacia Pakistán “con el fin de mantener conversaciones (...) con representantes de la delegación iraní”.

Leavitt, en declaraciones a Fox News, expresó su esperanza en que sea “una conversación fructífera”.

Previamente, la agencia IRNA oficializó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, este mismo viernes a Islamabad, la capital pakistaní.

Dos semanas después

Las conversaciones entre los beligerantes empezaron hace dos semanas pero quedaron interrumpidas al cabo de unas horas. Pese a ello, Estados Unidos prorrogó unilateralmente el alto el fuego de forma indefinida.

Araqchi continuará con una gira regional que lo llevará después a Mascate, la capital de Omán, y a Moscú para “consultas bilaterales” sobre la situación regional, según la agencia oficial iraní.

La guerra fue provocada por el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.

Desde entonces, el conflicto ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde se enfrentan Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.

Golpe financiero

La guerra también ha trastocado la economía mundial y los precios del petróleo, todavía muy altos, retrocedieron ligeramente el viernes tras el anuncio del viaje de Araqchi.

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El conflicto también entorpeció la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la contienda circulaba el 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consumen a nivel mundial. Ahora, esa vía marítima crucial está sometida a un doble bloqueo: iraní y estadounidense.

La reapertura inmediata de Ormuz es “vital para el mundo entero”, destacó el viernes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Trump había afirmado anteriormente que disponía de “todo el tiempo del mundo” para negociar la paz con Irán, mientras mantenía la presión militar: un tercer portaaviones estadounidense, el George HW Bush, navega cerca de la región.

En el frente libanés, el alto el fuego se encuentra bajo una fuerte presión.

“Hemos iniciado un proceso para alcanzar una paz histórica entre Israel y Líbano y nos parece evidente que Hezbolá intenta sabotearlo”, dijo el viernes el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Bandra Hezbola. FOTO: IBRAHIM AMRO/AFP via Getty Images / IBRAHIM AMRO Ampliar Bandra Hezbola. FOTO: IBRAHIM AMRO/AFP via Getty Images / IBRAHIM AMRO Cerrar

“Esta tregua no significa nada para mí”

El movimiento chiita proiraní, que arrastró a Líbano a la guerra al retomar las hostilidades contra Israel el 2 de marzo, anunció por medio de uno de sus diputados, Ali Fayad, que la prórroga no tiene “sentido” debido a los persistentes “actos de hostilidad” de Israel.

Hezbolá también ha instado al Estado libanés a que “se retire” de las negociaciones directas con Israel.

Dos personas murieron el viernes en un ataque israelí en el sur del Líbano, según el Ministerio de Salud de ese país.

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En la misma región, el ejército israelí dijo haber matado a seis miembros de Hezbolá, después de anunciar que el movimiento proiraní había derribado uno de sus drones.

“Esta tregua no significa nada para mí”, aseguró a la AFP Mohamad al Zein, de 21 años, que vive en un centro para desplazados a la espera de poder volver a su casa, en el sur de Líbano, epicentro de los combates.

“Mientras no hayamos vuelto a nuestras casas, nada cuenta”.

El conflicto en Líbano ya ha causado más de 2.400 muertos y un millón de desplazados desde principios de marzo.

Por otro lado, la Finul, la misión de mantenimiento de la paz de la ONU, anunció el viernes el fallecimiento de uno de sus cascos azules indonesios, que resultó herido el 29 de marzo en el sur libanés.

El jueves, Trump afirmó que espera que Netanyahu y el presidente libanés, Michel Aoun, se reúnan “en las próximas semanas”, lo que supondría un hito histórico para estos dos países, técnicamente en estado de guerra desde 1948.