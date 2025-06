Reforma pensional 2025: ¿cuántas semanas cotizadas debo tener para la nueva ley? Esto dice el texto

La reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro continua en vilo hasta que la Corte Constitucional decida si el proyecto cumple con los requisitos de ley, esto luego de que la Cámara de Representantes aprobara el texto avalado por el Senado -104 votos por el Sí y 9 votos por el No-, en respuesta a una solicitud del Alto Tribunal por “vicios” de trámite.

En caso de que la Corte le dé el visto bueno, este proyecto insignia del ‘Gobierno del Cambio’ eliminará la competencia entre el fondo público y los fondos privados, estableciendo un sistema único de aportes.

Según el texto aprobado, el nuevo modelo pensional se basará en cuatro pilares —Pilar solidario, Pilar semicontributivo, Pilar contributivo y Pilar de ahorro individual voluntario —diseñados para garantizar que cada persona acceda a una pensión o ingreso en la vejez.

Para quienes cotizan hasta 2.3 salarios mínimos vigentes, la cotización se realizará en Colpensiones. Si superan ese monto, el excedente se cotizará en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

El presidente Gustavo Petro ha reiterado que esta reforma podría alcanzar “el 100 % de cobertura total entre pensiones y bonos pensionales de las personas de la tercera edad” en solo un plazo de dos años.

¿Cuántas semanas cotizadas debo tener para la nueva ley?

La ley en mención no cambia los requisitos de edad para pensionarse, Tanto hombres como mujeres mantienen las edades de 62 y 57 años respectivamente para acceder a la pensión de vejez, toda vez que cumplan con las semanas requeridas.

Los requisitos de semanas cotizadas varían según el género. Los hombres deberán contar con 1.300 semanas cotizadas, mientras que las mujeres necesitarán 1.000 semanas en 2036, con una disminución de 25 semanas por año a partir de 2025.

Cambios en las semanas cotizadas

Ahora bien, la reforma sí introduce cambios en el régimen de transición que afecta a las personas que estén cerca de cumplir los requisitos de pensión al momento de entrar en vigencia la ley.

De acuerdo con el texto aprobado en el Legislativo, la reforma pensional no aplicará por igual a todas las personas, pues establece un régimen que diferencia entre quienes ya cumplían ciertos requisitos de semanas cotizadas y quienes no.

En ese sentido, permanecerán bajo la ley actual (ley 100 de 1993), las mujeres que cuenten con 750 semanas o más, para el caso de los hombres, 900 o más semanas cotizadas al 30 de junio del presente año.

Esto significa que no se verán afectados por los cambios introducidos por la nueva reforma. Las personas que conformen este grupo deberá seguir realizando sus aportes como hasta ahora, según donde esté afiliado.

Para quienes sí les aplicaría la reforma del gobierno Petro:

Mujeres: Quienes tengan menos de 750 semanas cotizadas al 1 de julio de 2025.

Quienes tengan menos de 750 semanas cotizadas al 1 de julio de 2025. Hombres: Quienes tengan menos de 900 semanas cotizadas al 1 de julio de 2025.

Mientras que, si se ha cotizado entre 300 y 999 semanas, podrás acceder al Pilar Semicontributivo, que ofrece una renta vitalicia basada en tus aportes, complementada con un subsidio estatal. Para acceder a este pilar, se requiere tener al menos 60 años (mujeres) o 65 años (hombres).

Conviene mencionar que, la reforma pensional estaba prevista para entrar en vigor el 1 de julio de 2025, no obstante, la nueva ley no podrá implementarse hasta que no se decida definitivamente sobre su constitucionalidad, lo que podría tomar semanas o meses.

Una vez se ha subsanado el vicio, el presidente de la Cámara de Representantes deberá presentar un informe a la Corte sobre el cumplimiento. Así, la Corte se podrá pronunciar definitivamente sobre la constitucionalidad de la pensional de Petro.

Desde el Legislativo aseguraron que, por decisión de la Corte Constitucional se suspenderá la entrada de la vigencia de dicha reforma establecida para el próximo primero de julio, menos los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada ley.