Esta es la resolución completa con la que el Gobierno autoriza la hidrólisis alcalina en Colombia

El Ministerio de Salud expidió la Resolución 717 de 2026, norma que establece que estos procesos dejan de ser una actividad exclusivamente privada y pasan a estar bajo control sanitario del Estado, desde la certificación de la muerte hasta el destino final del cuerpo, bajo criterios de salud pública y bioseguridad.

Dentro del documento, el Ministerio incluye la hidrólisis alcalina o conocida como: la cremación sin fuego, como una tecnología válida para la transformación de cadáveres, siempre que cumpla condiciones técnicas, sanitarias y ambientales.

La resolución la define como un proceso químico en el que el cuerpo es sometido a agua y soluciones alcalinas en un sistema cerrado con altas temperaturas y presión, logrando la disolución de los tejidos y dejando restos óseos y un líquido residual que debe ser tratado.

Con esto, Colombia abre oficialmente la puerta a un método distinto a los tradicionales, incorporándolo al sistema funerario bajo vigilancia estatal.

¿El Congreso lo aprobo?

La inclusión de la hidrólisis alcalina no es nueva en el debate público. Esta tecnología ya había sido discutida en el Congreso, donde iniciativas para regularla no lograron avanzar.

Más información Hidrólisis alcalina facilitaría desaparición de cuerpos: advertencia de exdirector de Medicina Legal

Ahora, el Miisterio de Salud la incorpora vía resolución, bajo el argumento de que puede reglamentar tecnologías que cumplan estándares sanitarios y de salud pública, incluso si no hacen parte de los métodos tradicionales. Pero de nuevo, aún no ha pasado por debate para dar el aval de la de desición de esta resolución.

En que consiste la resolución

Más allá de esta tecnología, la Resolución 717 establece un marco completo sobre el manejo de cadáveres en el país:

Regula todo el proceso: manejo, traslado, autopsias y destino final

Define responsabilidades de EPS, IPS, funerarias y autoridades

Establece protocolos obligatorios de bioseguridad

¿La hidrolisis alcalina como beneficio o riesgo?

Aunque la resolución ya está sobre la mesa, y el Gobierno lo presenta como una alternativa regulada dentro del sistema de salud, expertos forenses advierten que este método destruye completamente el ADN, lo que podría dificultar la identificación de personas y afectar investigaciones judiciales, especialmente en un país con casos de desaparición.

Además, también hay cuestionamientos por el alto consumo de agua y el manejo de los residuos que genera, en consecuencia a un impacto ambienta.

En ese sentido tambien llegar a afectar investigaciones judiciales y vigilancia legal en cuanto a la criminalidad del país, así lo explicó el exdirector del instituto Nacional de Medicina Legal Carlos Valdez en 6AM W.

“Una vez esté en marcha, esto podría facilitar que criminales desaparezcan cuerpos y borren su identidad, sin garantías para las familias y en un contexto donde la desaparición forzada sigue siendo utilizada como mecanismo de violencia” finalizó en entrevista Valdez.