Fecha límite en 2026 para traslado entre Colpensiones y privados, pese a revisión de reforma pensional

Con corte a septiembre de 2025, Colpensiones atiende a 1.833.099 pensionados. La distribución por género es de 56,4% mujeres y 43,6% hombres. De acuerdo el más reciente informe, 96,3% de los afiliados a Colpensiones son mayores de 55 años.

Entre el 16 de julio de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, 130.800 personas completaron su asesoría de doble opción (Colpensiones y fondos privados). De este grupo, 105.301 decidieron efectivamente trasladarse a Colpensiones.

Ahora bien, aunque la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro está en revisión de la Corte Constitucional, la Corte, aseguró que se mantendrá la oportunidad de traslado, y quienes hicieron uso de ella y su solicitud fue aprobada, su traslado será respetado.

Fecha límite para cambiarse de régimen pensional

Este trámite es la oportunidad que tienen los afiliados de trasladarse de un fondo privado a Colpensiones o viceversa, bajo las reglas del Sistema de Pensiones definido en la Ley 100 de 1993.

La fecha límite para solicitar el traslado de régimen pensional es el 16 de julio de 2026. Las personas que deban acogerse a la oportunidad de traslado deben haber cumplido los requisitos del Régimen de Transición antes del 30 de junio de 2025, y deben solicitar la doble asesoría en ambas entidades.

Esta es una ventana de dos años que se abrió con la nueva ley pensional para quienes estén a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión. La entidad detalló que, todas las personas que cuentan con demanda de ineficacia o nulidad de afiliación en curso, y cumplen los requisitos, podrán hacer uso de la oportunidad de traslado y solicitar la terminación del proceso judicial.

Conviene mencionar que, las personas seguirán realizándo los aportes en el fondo privado o Colpensiones, según sea la Administradora que elija. Si es Independiente, podrá seguir realizándolos en el Operador de Información que utilices. La pensión será pagada por la entidad pública o privada donde se encuentre afiliado.

Requisitos para la Oportunidad de Traslado

La Corte Constitucional precisó mantener la oportunidad de traslado, que permite el cambio de régimen y que aplica a las personas que cumplan los siguientes requisitos al 30 de junio del 2025:

Mujeres: Tener entre 47 y 56 años y haber cotizado 750 semanas o más.

Tener entre 47 y 56 años y haber cotizado 750 semanas o más. Hombres: Tener entre 52 y 61 años y haber cotizado 900 semanas o más.

¿Qué hacer si pertenece a este régimen?

Asegurarse de cumplir con las semanas cotizadas y la edad requerida para el 30 de junio de 2025. Verificar su Historia Laboral. Si detecta inconsistencias, contacte a su administradora de pensiones para corregirlas. Si desea trasladarse de régimen, tome la Doble Asesoría antes de cumplir: 47 años (mujeres).52 años (hombres). Asista a ambas citas para recibir la información de los dos regímenes. Este proceso es gratuito y no requiere intermediarios.

Fechas claves para el traslado

Se recomienda realizar el trámite con anticipación y no esperar hasta la fecha límite para evitar inconvenientes.

Si usted está en el Régimen de Transición, y tiene menos de 47 años (mujer) o menos 52 años (hombre), su fecha límite para solicitar el traslado de régimen es el día antes de su cumpleaños número 47 (mujer) o número 52 (Hombre).

Si cuenta con menos de 750 semanas (mujeres) y menos 900 semanas (hombre), no debe realizar la Doble Asesoría.