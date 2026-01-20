Cinco años sin escrituras en proyectos de vivienda en Tunja( Proyecto Torres del Parque en Tunja. Foto: Caracol Radio. )

Beneficiarios de los proyectos Torres del Parque y Estancia del Roble denunciaron que, tras cinco años, aún no reciben las escrituras de sus viviendas en Tunja.

Sonia Martínez, vocera de la veeduría ciudadana, afirmó que «...desde 2021 se entregaron los apartamentos, pero el proceso de escrituración sigue estancado...».

Según Martínez, «...las notarías y entidades como Bienestar Familiar han retrasado los trámites, pese a que existe presupuesto para ello...».

La vocera alertó que «...los inmuebles se están desvalorizando y nadie responde por el posible detrimento patrimonial...».