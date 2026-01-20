Armenia avanza en matrículas y garantiza el PAE para el inicio de clases el 26 de enero

Inicio de clases 2026 en la ciudad de Armenia Foto: Cortesía secretaría de educación de Armenia

La Secretaría de Educación de Armenia avanza en la consolidación del proceso de matrículas para el calendario escolar 2026 y confirmó que ya se encuentran garantizadas tanto la planta docente como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el inicio de clases, previsto para el próximo 26 de enero.

El secretario de Educación, Antonio José Vélez Melo, explicó que actualmente las instituciones educativas se encuentran en la etapa de desarrollo institucional, periodo en el que directivos y docentes realizan la planeación académica del año, mientras se termina de ajustar la matrícula en las 11 comunas de la ciudad.

“Estamos consolidando el proceso de matrícula. El año pasado culminamos con un 86 % del total de la matrícula, un logro muy importante, fuimos la primera entidad territorial de las 97 en alcanzar ese número”, destacó el funcionario.

Vélez Melo señaló que algunas instituciones ya completaron sus cupos, como la Normal Superior, el Laura Vicuña y el CAS, mientras que en otras aún hay disponibilidad para niños, niñas y jóvenes que requieran ingreso al sistema educativo oficial.

“Estamos recibiendo a los niños, niñas y jóvenes que así lo requieran. Pueden acercarse a la Secretaría de Educación en el barrio Granada o a la institución educativa más cercana a su lugar de residencia”, indicó.

En cuanto al recurso humano, el secretario aseguró que la administración municipal ha priorizado la asignación del talento humano para garantizar un inicio de clases sin contratiempos.

“Por orientación del señor alcalde, primero es garantizar el talento humano. Hoy por hoy estamos en ese proceso y el próximo lunes tendremos casi un 95 % de la planta docente ya ubicada, recibiendo a los estudiantes en sus aulas”, afirmó.

Respecto al Programa de Alimentación Escolar, Vélez Melo confirmó que ya se encuentra en la etapa final de contratación gracias a las vigencias futuras.

“Esta semana estamos culminando todo el proceso relacionado con el PAE. Ya tendremos operador y la próxima semana será de alistamiento”, precisó.

Adicionalmente, anunció que también se encuentran asegurados el transporte escolar en tres instituciones educativas y la asignación de auxiliares de servicios generales para las más de 70 sedes educativas del municipio.

Desde la Secretaría de Educación reiteraron que están dadas las condiciones administrativas, académicas y logísticas para garantizar el derecho a la educación y un inicio de clases organizado en Armenia.